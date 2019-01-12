退休教师误信来电．坠澳门骗局失12万 84岁退休教师误信一通指称自己涉及“洗黑钱”和“网上赌博”之类非法活动的来电，在数天内多次将自己的积蓄分别转往骗徒指定的银行户头，痛失12万令吉。

（关丹11日讯）84岁退休教师误信一通指称自己涉及“洗黑钱”和“网上赌博”之类非法活动的来电，在数天内多次将自己的积蓄分别转往骗徒指定的银行户头，痛失12万令吉。

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淡马鲁警方于昨日接获案中受 害人，即这起骗案的退休教师投报 后，已经援引刑事法典420条文（通 过欺骗方式诱导他人交出财物）开档 调查。

彭亨州警察总部商业罪案调查 组主任华兹尔指出，受害者于去年12 月30日在家中接到一通来电，对方表 示受害者家里的固定电话线服务将会 在2小时内终止，要受害者照指示按9 键。

随后，电话转至一名自称为马 电讯的职员阿米拉接听，对方指成受 害者使用有关电话注册网上赌博，并 将电话再转给“警局”，让受害者先 后与2名“警员”对谈。

“受害者接到这起奇怪电话 后，当然否认自己涉及案件，而电话 那方的假警员再讹称，警方经过调查 发现受害者还涉及洗黑钱活动，必须 立即被扣留。”

他续说，骗徒利用多人与受害 者谈话的方式，混淆受害者思绪，电 话之后再转给“国家银行职员”，并 指示受害者根据吩咐，将银行户头里 的存款先汇款到一个安全的地方。

“受害者在隔天（31日）下 午，先后汇款一次2万5000令吉和2 次1万令吉到一名巫裔男子姓名的户 头，再于今年1月3日（星期四）下 午，汇款2次1万令吉、一次5000令 吉，以及2次2万5000令吉到数名不同 持有人的户头里。

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“受害者分2天共汇款了8次之 多，合共损失12万令吉。”

华兹尔说，该起案件是一宗澳 门骗案，他呼吁广大民众在接听任何 电话时，不要听信陌生人要求汇款的 吩咐，慎防堕入骗徒的陷阱。