罗里叉车出入‧屋前空地变货仓扰民 受访的居民纪力城（65岁）表示，平日从早上8时至下午6时，平均有7辆罗里进出该货仓，一天来回数十趟。

罗里平日的大量进出造成住家前的花园道路破烂不堪，窟窿处处。（图：星洲日报）

（吉隆坡11日讯）旧巴生路良木园排屋（PT1至PT6）前的空地，自7个月前遭五金店“入驻”，在有关土地上设立货仓后，每天有罗里和叉车进出，导致道路损坏，居民住家门前沙尘滚滚。

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拖格罗里及叉车进出货仓，进行搬运洋灰及沙石等工作，造成当地居民生活作息受影响，安全也受到威胁。

《大都会》社区报记者日前走访该处时，逾十名居民现身说法，向记者申诉他们面对问题。

旧巴生路良木园PT1至6的排屋前的空地在7个月前遭五金店入驻，在该处建立货仓，存放洋灰及沙石。

纪力城：7辆罗里不停进出

受访的居民纪力城（65岁）表示，平日从早上8时至下午6时，平均有7辆罗里进出该货仓，一天来回数十趟。

他说，这情况造成他们屋前的道路交通拥挤，有时因罗里阻碍，居民轿车无法出入，甚至是需要等上2个小时罗里离开后，车辆才能通行。

他指出，排屋前的道路破烂不堪、窟窿处处，罗里甚至撞坏居民的轿车、沟渠盖、香炉及安全岛。

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“罗里所载送的洋灰及沙石造成沙尘滚滚，甚至有洋灰从罗里上跌落下来，他们也没有清理。我们家布满灰尘不说，罗里每日经过也提高道路风险，特别是孩子的安全。”

此外，叉车发出的噪音及废气也困扰居民，稻城近几个月来，居民住得非常不安宁。

货仓对面就是6间住家排屋，载送洋灰进出货仓的罗里为该处的居民带来不少困扰。

逾50居民受困扰

纪力城表示，他们居住在该处已有数十年之久，虽然只有6间排屋，不过共计有超过50名居民，因此，当务之急必须解决有关问题。

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他说，该片空地早前由一名男地主所拥，虽然地主较后已把空地转卖给水利灌溉局，不过，却依旧把空地租给五金店商家。

“我们曾向五金店商家反映问题，商家表示他只是租凭该地，把一切责任推给地主，不过，我们未曾接触过地主，也不知如何寻找他。”

他们于去年12月，已向行动党士布爹区国会议员郭素沁服务中心求助，而服务中心日前告知已向吉隆坡市政局反映此事。

“然而，10天前曾有市政局官员到此了解情况，不过至今却没有任何下文。”

居民希望五金店商家能体恤他们所面对的苦恼，搬离该处，并希望当局能前来采取行动，处理有关问题。

纪力城（前排右二起）与逾十名该区居民在货仓前，向媒体表达货仓运作所带来的困扰。

张庆益：市局人员正彻查

针对此事，郭素沁的助理张庆益指出，市政局执法组人员昨日下午已到该处了解情况，并会与执照组及城市规划组彻查上述事件，预计两周内将会有结果。

他也说，在这期间，执法人员将会强加巡逻，禁止五金店工作人员将罗里停泊在居民住家前的道路范围，违例者将被开出罚单；居民若是发现有类似情况发生，可向执法组投报。