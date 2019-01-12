录视频呛声李文材·蔡长发：我喝多了 被拍视频呛卫生部副部长李文材的退休人士蔡长发说，他在前晚因为喝了很多酒，加上给友人激了一激，才讲了许多对李文材不礼貌的话。

蔡长发：因为喝多了才发表对李文材不礼貌的言论。

（霹雳．太平12日讯）被拍视频呛卫生部副部长李文材的退休人士蔡长发说，他在前晚因为喝了很多酒，加上给友人激了一激，才讲了许多对李文材不礼貌的话。

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他受访时指出，扩大禁烟范围确实对烟民带来了困扰，使他们几乎无处可以吸烟，内心已郁闷了许久。

“前天晚上我到不夜天喝酒，在微醉时又受到友人激气，一怒之下便对着友人的手机，讲出了许多对李文材不礼貌的话。”

蔡长发说，当昨天视频被上载到社交媒体并疯传后，他知道已犯了错，并感到非常的内疚，因此今早听说李文材要来不夜天公市巡视，于是便真诚的前来向他道歉。

他表示，当他趋前向李文材表明来意时，对方非常大方，即刻便接受了其道歉。

“我希望这件事因此告一段落，网友也不要再继续传发有关视频。”

蔡长发向李文材道歉时，也表示此事件让他成了网红，李文材也回应说本身同样也网红了。

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另一方面，蔡长发也针对此事向国会下议院副议长倪可敏道歉，因为他在视频中曾指下次不会再投选火箭，并表示行动党会因此而失去10%的选票。

“我当时确实是喝多了，给人激了一激便发作，希望倪可敏能原谅，大家都是好朋友，我与火箭一齐已很久了，并忠心支持火箭。”