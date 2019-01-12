彭水费调涨．仍在商讨涨幅
2019-01-12 13:51
彭水费调涨．仍在商讨涨幅
全国水费将调涨一事，将包括彭亨在内。
（关丹11日讯）全国水费将调涨一事，将包括彭亨在内。
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彭州基本设施、公共传递和革新委员 会主席拿督斯里努鲁拉查利苏莱曼说，有 关涨幅迄今尚在讨论阶段。
他说，国家水务委员会（SPAN）是与 消费人代表进行过对话会后，作出上述决 定。
“彭亨州政府会确保有关涨幅不会为 B40群体带来负担。”
他是日前对马来报《阳光日报》说，州 政府目前还未决定最终涨幅，而实行日期 是由有关部门决定。
另一方面，彭亨州务大臣拿督斯里旺 罗斯迪旺依斯迈昨天则说，州政府还未针 对水费调涨一事进行讨论，他将会把该议 题带入州议会讨论。
水务、土地及天然资源部长希维尔在 较早前出席有关报章举办的论坛时，提及 该部还在研究水费调涨的最佳方案。
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他说，相关方案包括指示国家水务委 员会到各州与州政府，面对面进行讨论。
“我们要讨论如何实行，大概在6个月 后，就会有一个清晰的概念。”
他说，有些州属已经20年，甚至30年 不曾调涨水费。
文章来源：星洲日报‧东海岸‧2019.01.11
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