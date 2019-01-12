爱心慈善义演素晚宴‧筹款助单亲妈妈创业 爱心企业是一家慈善化企业，创办人与公司所有董事与顾问，都是义务担任要职，同时不能享有公司任何盈利。

冯靖雯（左起）、符致德、任建明、李建行、陈孟君、黄爱美、陈秀春及张兆雄在“爱心慈善义演素晚宴”上合影。（图：星洲日报）

（吉隆坡11日讯）“爱心慈善义演素晚宴”昨晚在吉隆坡天后宫筵开66席，会上所筹获的款项将捐献给吉隆坡狮子会（西区），用于推动伦理道德教育课程，并为贫困单亲妈妈提供创业平台。

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该晚宴由爱心企业主办、吉隆坡狮子会（西区）协办。晚宴上，有超过20组表演嘉宾轮番上阵劲歌热舞，为慈善贡献一分力。

爱心企业是一家慈善化企业，创办人与公司所有董事与顾问，都是义务担任要职，同时不能享有公司任何盈利。

刘燕燕以美妙动人的歌声演绎《玫瑰玫瑰我爱你》及《给我一个吻》等怀旧组曲，成功掀起晚宴高潮。

盼政府助单亲妈妈谋生

爱心企业创办人陈孟君在会上致词说，根据政府统计数据，我国拥有超过23万名单亲妈妈，而许多贫困的单亲妈妈都依靠慈善团体提供经济援助。

她说，财政部早前发表文告表示将拨款3000万令吉设立华裔小贩微型贷款，帮助小贩扩展生意。

因此，她希望政府也能设立低额及低利息贷款来帮助贫困及单亲妈妈创业谋生，让她们能够自力更生，脱离贫穷，连带也能解决许多社会民生问题。

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她说，如果政府能够提供1000万令吉的贷款给贫困及单亲妈妈申请，能够帮助1万名贫困人士与单亲妈妈创业。

“倘若她们能申请到低额低利息的1000今吉贷款，她们每个月只要偿还45令吉，两年之内就可以连本带利全部还清。如此一来，她们也无需承受精神上的负担。”

陈孟君指出，这一万名贫困单亲妈妈赚了钱，她们也一定会去帮助身边的贫困人士与单亲妈妈创业，这是一种利益的循环。

她也感激各善心人士的赞助，以及演唱嘉宾及工作人员的付出，让该晚宴能够圆满落幕。

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在场者有爱心企业创办人李建行、执行长黄爱美、公关主任陈秀春、吉隆坡狮子会（西区）主席任建明、秘书符致德、财政拿督张兆雄、雪隆南安会馆名誉会长李成才及星洲日报企业公关及业务促进经理冯靖雯。