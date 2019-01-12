2地下水管先后破裂．文德甲马化花园断水3天 文德甲马化花园十字路口旁（综合中学前面）两 支地下水管先后发生破裂，导致本区 5000户单位住户3日来受到制水影响。

马化花园路口旁两支水管先后爆破，维修工程正在进行中。（图：星洲日报）

（彭亨．文德甲11日讯）文德甲马化花园十字路口旁（综合中学前面）两 支地下水管先后发生破裂，导致本区 5000户单位住户3日来受到制水影响。

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位于该路口处的426公厘半径宽地 下水管，于本周三下午第一次发生破 裂，当局在较后抢修好，然而在恢复 水供不久，疑是水压过大，造成另一 支地下喉管引发破裂。

胡智云：维修工程还在进行

当局在今天周五再度马上安排承 包商进行有关的抢修工程，更换损坏 和破裂的喉管，确保不再引发问题。

文德甲区州议员胡智云受询时指 出，由于维修水管工程还在进行中， 所以恢复水供的时间被迫展延。

他透露，当局承包商原本已经在 昨日凌晨1时，完成维修第一支爆破水 管，但是，恢复水喉后，相信是水压 强猛，造成另一支旁边的喉管也发生 破裂。

“当局周五再度安排承包商 维修，希望当局尽快顺利地完成工 程。”

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他也表示，当局已经在周五调动 两部水槽车，到制水地点派水，受影 响的住户多达5000人。