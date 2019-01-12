阿米鲁丁：涨幅比电费低‧水费调涨维持合理价格 雪州大臣阿米鲁丁承诺，如果雪州真的将调涨水费，他将确保涨幅将会远远比之前前调涨电费更低。

阿米鲁丁（前排左五）与众行政议员在八打灵县土地局集会上合影。左一起为雪州行政议员西蒂玛丽亚、甘纳巴迪劳、拿督邓章钦及雪州法律顾问拿督马斯里；右一起为雪州行政议员哈妮查、依兹汉、罗兹雅及雪州财政司拿督诺阿兹米。（图：星洲日报）

（沙亚南11日讯）雪州大臣阿米鲁丁承诺，如果雪州真的将调涨水费，他将确保涨幅将会远远比之前前调涨电费更低。

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他今日出席联同雪州行政议员出席八打灵县土地局集会后向媒体表示，他相信雪州的水费将维持在一个合理的价格，不会增加人民的负担。

“我们正在等待国家水务委员会（SPAN）的水费估算，这项水费建议可能涉及全国性，目前还在研究阶段，有关过程涉及所有州政府，也将会见公众、非政府组织等。”

针对雪州是否将在今年内调涨水费，阿米鲁丁无法确认，必须等待待国家水务委员会的进一步详情。

他重申，部份州属如彭亨、玻璃市已经30年没有涨过水费，更何况雪州也已有逾12年没涨过水费。

水源、土地与天然资源部长希维尔日前表示，国内水费可能会配合政府重组水供领域的步伐，而在今年分阶段调涨。

峇迪亚逝世是选民损失

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阿米鲁丁指出，士毛月州议员峇迪亚的逝世对雪州是一大损失，因此也取消了原本今日在八打灵县土地局召开的州行政议会，前往葬礼致哀。

他表示，这是每个月一次前往各县土地局开会，八打灵县是第5个县属，当完成巡视9个县属后，再接着巡视各地方政府或国会选区。

专注有需要群体 惠民计划照跑

阿米鲁丁在致词时强调，雪州政府希望人民积极及有能力，因此从今年起，雪州政府进行转型计划，但不是切断之前所推行的惠民计划，而是专注于有需要的群体。

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他说，如B40群体将继续享有惠民计划，以拉近与M40群体的鸿沟，但并不是所有惠民政策都是以金钱、津贴或免费的形式，而是以转型计划方式，让人民更自力。

“州政府将针对不同的群体，提供不同的支持方式，如B40群体，将直接给予津贴、金钱援助或是免费措施；M40群体则是提供技能及技术培训、企业家发展计划、资金贷款等；D30群体则将提供良好的经商环境，举办雪州商务高峰会，以让他们可以在国际上竞争。”

他指出，曾在2008年以前，有人称若州政府推行惠民计划，将不会为雪州带来进步，但在这10年来，雪州政府已证明，相关惠民计划不会导致雪州贫穷或降低雪州的经济，而是证明雪州继续进步。

他也说，八打灵县是雪州其中一个重要的发展脉搏，也是全马首个卫星市，拥有两个市政厅，即八打灵再也市政厅及沙亚南市政厅，相信不久后市政厅的数量会增加，而八打灵县居民的人数相信也是占所有县属之冠。

“尽管如此，我们仍会继续作出发展，并将专注于高科技工业、科学园区等，以更加巩固雪州发展。”