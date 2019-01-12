旧灯笼破坏气氛！市民促快拆免引笑话 悬挂在华人大会堂前的大红灯笼挂了1年已褪色和残旧，破坏新年气氛！

华人大会堂前悬挂半空的红灯笼已褪色和破损，至今未拆除。（图：星洲日报）

（彭亨．文冬11日讯）悬挂在华人大会堂前的大红灯笼挂了1年已褪色和残旧，破坏新年气氛！

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据市民们表示，这些悬挂在马路半 空的大小灯笼已很残旧，电线也松脱， 有碍雅观，有关方面应该尽快拆除，以 免新春佳节还挂烂灯笼，引人笑话。

与此同时，市民也说，文化街牌楼 印有前任文冬区国会议员拿督斯里廖中 莱肖象的新春贺岁布景破烂不堪，也不 符合时宜，应该加以更换和重新美化布 置。

附近一些商家也申诉，在夜晚时 份，有许多燕子在灯笼的电线上栖息， 造成店前燕粪处处，破坏环境清洁卫 生。

针对此事，华人大会堂署理主席张 来福受询时表示，华人大会堂外面马路 半空悬挂的灯笼由文化街协会处理，至 于该堂则会在华人大会堂建筑物前高挂 红彤彤的灯笼应节。

26日办挥春赛

他也说，由文冬华人大会堂主催， 文冬40华团联合主办的一年一度文冬县 挥春比赛将在本月26日（星期六）上午8 时30分在该堂举行，获得中小学生踊跃 参加。

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彭城葳：将重新布置

文化街协会副主席彭城葳表 示，该会将在下星期为文 化街展开新春布景，在路中央分界堤 处悬挂灯笼，五彩缤纷的小闪灯和张 挂春联横幅，让整个文化街充满新春 热闹气氛。

他说，该会从中国订购10包小闪 灯已运抵，每包小闪灯长100米，一 旦挂上肯定非常迷人耀眼。

拆旧灯笼寻市会协助

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对于悬挂在华堂马路中央的灯笼 已残旧，他表示，该会已经与华堂接 洽得知，华堂不会负责拆除残旧灯笼的工作，无论如何，他会向本区国州议员 寻求协助，以向市议会反映把旧灯笼一一拆 除，让街道市容恢复美观。

“我们目前也征求赞助商，以便把文化 街牌楼重新包装换上新貌，而且我们已购买 了一套音响作为文化街活动表演用途。”

他说，该会已策划了一系列新春活动， 呼吁文冬各社团一起参与，结合华团力量， 让文化街的新春气氛更浓烈，也更精彩。

他也表示，该会在去年6月接管文化 街，一切从零开始，没有资金来源，这半年 来面对了各种挑战和挫折，希望各界和团体 能给予支持，共同把文化街搞起来，永续经 营。