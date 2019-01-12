厚度不够‧品质不佳‧石灰沟盖易断裂 据了解，该区逾10个旧有石灰沟渠盖已断裂、破损、崩塌及不翼而飞，造成5、6呎深的沟渠暗藏危机，一不小心就会跌入深沟内。

谢风园逾10个旧有石灰沟渠盖已断裂、破损、崩塌及不翼而飞，造成5、6呎深的沟渠暗藏危机，一不小心就会跌入深沟内。（图：星洲日报）

（雪兰莪‧巴生11日讯）中路谢风园北干峇鲁31路（Pekan Baru31）新石灰沟渠盖容易断裂，危及道路使用者。

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据了解，该区逾10个旧有石灰沟渠盖已断裂、破损、崩塌及不翼而飞，造成5、6呎深的沟渠暗藏危机，一不小心就会跌入深沟内。

巴生园居民协会主席潘国全今日召开新闻发布会，向记者透露上述情况。

潘国全：换新沟盖频出问题

潘国全说，他在去年12月初陆续接获投诉，指旧有的沟渠盖已经破损，需要更换新的沟渠盖，否则容易造成意外事故，酿成悲剧。

“于是，我即向数名市议员投诉，最终市议会在12月杪派员前来补新的石灰沟渠盖，可是新的石灰盖却不耐用，频频出现问题。”

他说，由于沟渠大小宽度出现稍微偏差的问题，有些长达61公分、有些则是60公分，所以市议会不能使用同一个尺寸的石灰盖。

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“比方说，某部份沟渠宽度是61公分，可是市议会所拿来的沟渠盖是59公分，根本无法使用，就将之弃在一旁。”

驾驶者的轿车卡在转弯处的沟渠内，动弹不得。

易被交通工具辗破

他说，而新的沟渠盖厚度也不如以往，旧的沟渠盖有3吋半厚，而新的仅有2吋，加上品质令人堪忧，相信容易就断裂。”

他说，该处的渠盖容易被交通工具辗过而破碎，尤其是下雨的时候，驾驶者不易看到沟渠，车轮很容易就会陷入沟渠内。

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“沟渠盖无法承受汽车辗过时的负荷，就肯定会破碎，所以使用的沟渠盖必须耐用。”

新石灰沟渠盖品质引起质疑，容易断裂与破损。

已发生2宗车卡沟事故

他说，截至目前为止，共发生2宗车辆卡在沟渠内的事故，最近一宗甫在昨日发生，所幸驾驶者并无大碍，只是轿车受损。

“希望市议会可以关注此事件，为沟渠铺上符合规格与品质良好的沟渠盖，以提升安全水平，避免发生意外。”

在场的包括巴生园居民协会主席陈莱添。

潘国全（左）指市议会所补的新沟渠盖不仅品质引起质疑，而且部分的尺寸沟渠盖根本无法盖上沟渠。

陈如坚：市会派员补新沟盖

负责基设与公共设施小组的巴生市议员陈如坚受访时指出，他接获该投诉后已马上联络市议会。

他说，巴生市议会将安排工作人员到场补新的沟渠盖，并会关注市民所提出的问题，惟希望市民给予市议会时间进行处理。