妈妈病逝后．爸晚晚吃安眠药入睡．吴尊心痛泪崩 吴尊妈妈去世16年了，当年他的爸爸得知老婆罹癌后坦言深受打击，她离开后每晚要吃安眠药才能入睡，令吴尊心痛不已，崩溃痛哭！

（中国．北京12日讯）吴尊妈妈去世16年了，当年他的爸爸得知老婆罹癌后坦言深受打击，她离开后每晚要吃安眠药才能入睡，令吴尊心痛不已，崩溃痛哭！

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吴尊父子俩日前在拍摄中国综艺节目《最美的时光》，回去当年父母一起读书的中学，俩人坐在课室里，父亲叙述当年与太太美好的回忆时，吴尊突然开口问爸爸，“那时候妈妈走的时候，你怎么熬过来呢？”结果爸爸沉默了一会，才幽幽的道出，“晚上要吃那种镇定丸。”

吴爸爸透露，当年获悉老婆患上癌症后，一直纠结于为什么是自己的老婆，同时也不舍老婆在生前吃得苦，经常睡不着觉，令吴尊心痛并紧闭双眼憋着泪，结果吴爸爸反过来安慰吴尊，妈妈去世时很放心，他最后唯有躲开爸爸走到户外痛哭。

吴爸爸表示为了避免孩子们担心害怕，吴妈妈非常坚强，从来没有表现过悲伤的情绪，并积极的配合治疗，他一个人承受所有悲伤，长达5、6年间默默带着老婆四处求医。

深情的吴爸爸也透露，老婆是自己17岁时候的初恋，而且一直都是一个女朋友，从来没变过。

吴尊把16年的对妈妈的思念写成一封信：“如果还有下辈子，我希望妈妈可以健康的和我们一起活到老。”

不懂如何表达对父亲的爱的吴尊，也写了一封信给爸爸，“我记得妈妈走的第一年，我每一次想她的时候，都会拿她的照片出来看，眼泪就不停流下来，直到有一天突然觉得，她看到我们这么难受一定会更难受，从那时候开始，我答应天上的妈妈，我只为开心而流眼泪。”

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吴尊最后给不停拭泪的爸爸一个大大的拥抱，父子紧紧相拥，画面非常温馨。