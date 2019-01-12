经过民众反映·7家UTC开到晚上10时 “部门已研究适合UTC的运作时间，延长购物中心内的7间UTC服务时间。”

（吉隆坡12日讯）财政部将在1月22日起调整城市转型中心（UTC）服务时间，以节省政府开销。

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财政部文告指出，莎阿南、克拉末及芙蓉UTC开放时间，周一至周四从中午1时至晚上10时，周五从下午2时45分至晚上8时，至于星期六及日运作时间则从上午8时至下午5时。

至于亚罗士打、新山、哥打巴鲁及瓜拉登嘉楼UTC服务时间，星期日至星期四从中午1时至晚上10时，周五及周六则从早上8时至下午5时。

其余15间UTC的开放时间，从每天早上8时至下午5时。

财政部提到，这是根据民众的反馈，以便其中数间UTC开放时间延长至晚上10时。

“部门已研究适合UTC的运作时间，延长购物中心内的7间UTC服务时间。”

UTC维持每周7天运作，除了公共假期，以方便民众取得政府服务。

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“政府会不时检讨UTC开放时间，确保符合民众需求，同时让政府开销变得更有效，不浪费时间及精力。”（马新社）