东禅寺平安灯会花艺展‧诸事吉祥31日亮灯 2019年己亥猪年，迈入第16个年头的仁嘉隆佛光山东禅寺平安灯会暨花艺展已经就绪，将于本月31日（农历十二月廿六，周四）正式对外开放一年一度的平安灯会暨花艺展！

觉诚法师从收集各类猪饰品和布偶中，观察猪的造型体态获得灵感，进而发挥成猪年灯会的各种花灯。

2019年己亥猪年，迈入第16个年头的仁嘉隆佛光山东禅寺平安灯会暨花艺展已经就绪，将于本月31日（农历十二月廿六，周四）正式对外开放一年一度的平安灯会暨花艺展！

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当天晚上7时为盛大的启灯典礼，灯会一直到2月19日（农历正月十五，周二）圆满落幕，共为期20天，开放时间从上午10时至晚上10时，欢迎公众携家带眷出席。

配合猪年，今年的灯会主题是以“猪”为谐音的《诸事吉祥》，并由佛光山开山星云大师亲自题字。公众可免费领取《诸事吉祥》春联为结缘品，或可在新年义卖摊位上，购买东禅寺今年推出的吉祥物“诸事吉祥”。

《大都会》社区报记者有幸在佛光山新马泰印总住持觉诚法师带领下，日前踏入东禅寺后殿仓库制作花灯的“生产车间”，一窥花灯制作背后的全貌，了解花灯制作的背后，全是义工们与工人一点一滴交织出来的心血。

今年平安灯会的亮点之一，为东禅佛学院前的“成佛之道佛学院灯街”。以佛陀剪影为造型的拱门灯，彷佛佛陀在打坐着，等你走向他。左起是东禅佛学院教务长妙豪法师及佛学院职事张利平。

“鲤鱼跃龙门”花灯上的“鳞片”，都是义工们仔细粘贴上去的结晶。

自小在仁嘉隆新村长大，如今已分别在澳洲和美国大学升造，就读美术及设计系与土木工程的兄妹俩颜知义（右）和颜知信，趁放假期间到东禅寺当志工帮忙，发挥本身才学作贡献。

今年为己亥猪年，东禅寺平安灯会暨花艺展，展出各类造型可爱的猪花灯。

觉诚法师笑称，凭著义工们的巧思妙想，去年的企鹅花灯加上猪鼻子后，摇身一变成了今年可爱逗趣的猪宝宝花灯。

这只“大猪”花灯具有向前奔的灵动之势，花布上的花卉彩绘，全都是义工一笔一画勾勒上去的心血。