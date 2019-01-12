东禅寺平安灯会花艺展‧诸事吉祥31日亮灯
2019-01-12 14:16
东禅寺平安灯会花艺展‧诸事吉祥31日亮灯
2019年己亥猪年，迈入第16个年头的仁嘉隆佛光山东禅寺平安灯会暨花艺展已经就绪，将于本月31日（农历十二月廿六，周四）正式对外开放一年一度的平安灯会暨花艺展！
2019年己亥猪年，迈入第16个年头的仁嘉隆佛光山东禅寺平安灯会暨花艺展已经就绪，将于本月31日（农历十二月廿六，周四）正式对外开放一年一度的平安灯会暨花艺展！
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当天晚上7时为盛大的启灯典礼，灯会一直到2月19日（农历正月十五，周二）圆满落幕，共为期20天，开放时间从上午10时至晚上10时，欢迎公众携家带眷出席。
配合猪年，今年的灯会主题是以“猪”为谐音的《诸事吉祥》，并由佛光山开山星云大师亲自题字。公众可免费领取《诸事吉祥》春联为结缘品，或可在新年义卖摊位上，购买东禅寺今年推出的吉祥物“诸事吉祥”。
《大都会》社区报记者有幸在佛光山新马泰印总住持觉诚法师带领下，日前踏入东禅寺后殿仓库制作花灯的“生产车间”，一窥花灯制作背后的全貌，了解花灯制作的背后，全是义工们与工人一点一滴交织出来的心血。
文章来源：星洲日报‧大都会‧报道：谢仲洋／摄影：高建业‧2019.01.11
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