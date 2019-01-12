李典和：企业化模式经营·篮运转型需各方响应 金群利集团副执行董事主席兼森篮总永久名誉顾问拿督李典和希望元首杯全国篮球赛成功转型，呼吁各州篮总给予配合，响应改革，并说服企业参与推动、保障球员生活，让大马的篮运更上一层楼。

森州阔别60年后再次夺得男女双冠，李典和伉俪（左三和四）开心地高捧冠军杯；右二起为李银芳及刘岳婵。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉12日讯）金群利集团副执行董事主席兼森篮总永久名誉顾问拿督李典和希望元首杯全国篮球赛成功转型，呼吁各州篮总给予配合，响应改革，并说服企业参与推动、保障球员生活，让大马的篮运更上一层楼。

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李典和是在主题为“称王封后，锋芒再现”的庆功宴上表示：“3年前我参与推动森州篮运时建议，球队要进步，必须转型以企业化模式经营，并招揽俱乐部优秀球员加盟，不能原地踏步；去年元首杯终于改变赛制，允许俱乐部球队参赛，感谢大家愿意踏出第一步。”

勉励球员重赏不忘前进

对于新一年的展望，李典和希望大马女篮继2017年后，能够在来届东运会再下一城，卫冕冠军，而男篮则“坐季望亚”，成绩更进一步。

森州男女队在第60届元首杯全国篮球赛荣获双冠，李典和重重有赏之余，不忘提醒球员们为接下来的挑战做好准备。

“我也希望森美兰金群利篮球队能够在明年的元首杯中再次赢得双料冠军，为森州篮运缔造新历史。”

他是于昨晚在2018年度森美兰篮总之夜——“称王封后，锋芒再现”晚宴上致词时，这么指出。

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谢铁文：俱乐部经营模式可保障球员

大马篮总副会长谢铁文认为，我国的篮运改革势在必行，若要达到理想效果，现阶段只有俱乐部球队的经营模式可以提供保障球员生活的条件和资源。

他说，球队企业化让球员拥有更多发展选择和出路，也能吸引更多人才投入篮运。他相信有朝一日会有更强大的球队出现，而有竞争才有进步，这样大家才会越来越好。

横扫4冠1亚军

2018森篮大唱丰收年

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早前举行的第60届元首杯篮球赛中，森州金群利男子队勇夺冠军、创下三连冠历史，而女子队也在阔别51年后赢得冠军，这更是森州阔别60年后再次夺得男女双冠。

当晚，李典和作出重赏宣布，共送出总值大约500万令吉的奖励，包括9间公寓单位及现金奖，让球队上下过个胖嘟嘟的大肥年！

杨艾温无私精神获表扬

森男12名球员中有8人是3连冠功臣，分别是队长郭添源、黄亿豪、张国豪、麦洛城、曾梓峰、汤清晨、陈俊宏以及林俊，每人都获得公寓及额外1万令吉奖励。之前2连冠功臣杨艾温则因伤愈不久，为顾全大局牺牲小我，主动建议让出位子给其他健康球员，李典和因欣赏他无私的精神，同样视他为3连冠功臣而获得一所公寓的奖励。

另3名前双冠成员颜坊峰、姚羿泓和廖文铨都是在球队一起集训，虽然这次他们是代表B队（金群利篮球俱乐部），但每人也获得5万奖牌。

根据森美兰金群利的奖励机制，女队首夺冠将会被奖励一辆车或7万现金，但李典和让球员自己依据喜好去选择处理。

2018年，森州金群利篮球队唱丰收，除了元首杯之外，金群利集团也奖赏了在另外3项赛事中交出佳绩的球员。其他森男B队——金群利篮球俱乐部（元首杯季军）、17岁男队（冠军）以及非华队（冠军）的奖励，可参考图表。

当晚出席的嘉宾有金群利集团董事经理何官训、李典和母亲刘岳婵、夫人拿汀杨翠莲、大马篮总秘书长兼森篮总会长拿督李银芳等人。