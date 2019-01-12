紫盟羽联·沙登重燃晋圈希望·地不佬市爆冷胜甲洞 新贵地不佬市昨晚在2018/19SS紫盟羽联第2圈赛中爆冷以12比6大胜上届亚军甲洞，报回了单循赛以7比13不敌之仇。

（赛城12日讯）新贵地不佬市昨晚在2018/19SS紫盟羽联第2圈赛中爆冷以12比6大胜上届亚军甲洞，报回了单循赛以7比13不敌之仇。

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目前地不佬市排在积分榜第5。只要在第2圈比赛结束后，排在第3至第6都可以搭上云顶决赛圈的列车。决赛圈将于1月24至27日在云顶云星剧场开打。

虽然本场甲洞失利，目前仍守住积分榜第4，出线乐观。他们将在星期日对排在积分榜第7的大山脚全星。只要胜出便可提前晋级决赛圈。

地不佬市迎转机

地不佬市副领队林垦（音译）表示：“这是一场预想不到的胜利。我们原本只是想尽量减少失分，因为我们曾在首圈以7比13败给对手。”

“这场胜仗对于我们是红利，我们闯过这一关后，将把注意力放在明天的比赛。如今我们的晋级希望大大增加，不过还有距离，我们必不可轻敌。”

本场地不佬市的男单沙迪塔兰状态神勇，以3比1打败中国的闫润泽，为球队取得梦幻般的开局。

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不过甲洞的女单秦金晶很快就帮助球队反超比分，她以3比0大胜印尼球员路斯蒂娜。

地不佬市随后凭着男双李健亿与林政廷的直落3局完胜努莱迪尔与郑凯文，重新以6比4领先。

甲洞混双弃战

接着甲洞的混双卢敬尧与张清玉弃战，而使地不佬市的宋佩珠与陈华锦不战而胜，并为球队以9比4奠定胜利。

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杨升宙在最后一场以3比1险胜两届全国冠军林志咏，把比分拉开至12比6。

另一场赛事，沙登在以12比4狂胜在积分榜垫底的香妃城后，重燃晋级决赛圈的希望。沙登目前排在第6，只要保持这样的状态，便可以挤进于1月24至27日在云顶云星剧场开打的决赛圈。

男单莫哈末沙清、女单丽雅妮、混双叶家祥与刘琳和男单郑子义是沙登本场的夺分功臣。