2018微博之夜．张艺谋获年度导演．余文乐佘诗曼晋身男女神 一年一度的微博年度盛典——2018“微博之夜”昨晚如约启幕，年度事件当事人、商业巨擘、知名导演、娱乐圈明星等共计百余位来自不同领域的大咖共聚一堂，见证了微博年度影响力事件、热门影视剧作品、热点人物等荣誉结果的揭晓，为刚刚过去的2018年做了一次全方位的总结。

（中国．北京12日综合电）一年一度的微博年度盛典——2018“微博之夜”昨晚如约启幕，年度事件当事人、商业巨擘、知名导演、娱乐圈明星等共计百余位来自不同领域的大咖共聚一堂，见证了微博年度影响力事件、热门影视剧作品、热点人物等荣誉结果的揭晓，为刚刚过去的2018年做了一次全方位的总结。

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今年微博之夜，李冰冰、李宇春分获微博最具国际影响力艺人、微博时代先锋，赵薇获微博时代影响力演员，陈坤、林俊杰分获微博社交影响力人物、微博国际影响力音乐人，TFBOYS获微博最具影响力组合，李易峰、迪丽热巴获得微博年度热度人物。罗晋、聂远、秦昊、余文乐、朱一龙获微博年度男神，唐嫣、秦岚、佘诗曼、马思纯、杨紫、古力娜扎获微博年度女神。张靓颖、华晨宇、王嘉尔、NINE PERCENT分别摘得微博年度影响力音乐人各奖项。此外，张艺谋获微博年度导演，《香蜜沉沉烬如霜》、《延禧攻略》和《我不是药神》和《红海行动》分别获得微博年度热剧、电影荣誉。

当然，邓伦和杨紫时隔一年的再度同框也是让香蜜女孩儿们大呼开心了，自从《香蜜沉沉烬如霜》热播后，邓伦和杨紫的吸了不少CP粉，但也因为角色代入感太强，两人也总是避嫌，减少同框。此次同台，两人依然能看出拘谨，显然不愿再因角色而惹来质疑。不过台下的两人就轻松许多，邓伦和杨紫说笑的画面温馨了许多。

本届微博之夜盛典依旧由华少和李艾主持，李宇春、TFBOYS、林俊杰、张靓颖、李健、华晨宇、郎朗、宋茜、王嘉尔等作为表演嘉宾，为网民带来精彩曲目。而嘉宾的有爱互动亦是亮点不断：惊喜现身的周星驰当考官，NINE PERCENT接力演绎“产房外焦急等待”；漂洋过海而来的假笑男孩现场释放假笑，李易峰、热巴对粉丝说土味情话、朱一龙被罗晋、秦昊等人传授脱单秘笈。

获微博最具国际影响力艺人的李冰冰动情发表感言，“我现在是沉甸甸的感受，20年前也是我出道的时间，我和新浪、微博彼此见证对方的成长，如今取得小小的成绩，感谢新浪和新浪微博的支持。希望未来20年我们继续在微博分享生活，纪录时代。”

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2018年恰逢新浪20周年，在亮灯仪式上，新浪董事长兼首席执行官、微博董事长曹国伟与嘉宾马云、张艺谋、李冰冰、赵薇、刘烨、姚晨、黄晓明、陈坤、杨幂、周冬雨、朗朗、刘国梁、TF BOYS、戴自更、梁建章等集体上台，一起留下手印纪念。全场齐祝新浪20周年生日快乐，把盛典推向高潮。在新的一年，新浪也将继续“大浪逐新，与时代同行”。

2019年是周星驰经典电影《喜剧之王》上映20周年，周星驰惊喜亮相微博之夜，向新浪微博赠送了新电影《新喜剧之王》的海报，并为新浪带来视频礼物：《喜剧之王》中他对着海浪大喊“努力！奋斗！”的场面。