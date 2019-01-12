彭亨苏丹阿末沙长子‧东姑阿都拉曾二任摄政王 殿下于1959年7月30日，在北根王宫出世，是苏丹阿末沙殿下与已故苏丹后东姑安潘雅富姗的长子。

彭亨州摄政王的东姑阿都拉继承彭亨州第6任苏丹。

（关丹12日讯）彭亨摄政王东姑阿都拉殿下，正式接任成为彭亨州第6任苏丹。

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殿下于1959年7月30日。在北根王宫出世，是苏丹阿末沙殿下与已故苏丹后东姑安潘雅富姗的长子。

东姑阿都拉于1975年7月1日被父王委任为王储。

20岁首次任摄政王

1979年，苏丹阿末沙被推选出任第7任国家元首时，年仅20岁的东姑阿都拉受委为摄政王，代理州内事务。

由于父王身体抱恙，东姑阿都拉于2016年12月28日再次受委任为摄政王。

东姑阿都拉在圣多默完成中小学受课程后，于1975至1980年前往英国伦敦深造，1979年在英国桑德赫斯特皇家军事学院，以及1980年在英国桑德赫斯特皇家军事学院完成大学课程。

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殿下也是一名足球爱好者，在求学时曾代表彭亨州参加州级和县级赛，除了足球之外，殿下也擅长钩球和藤球。

曾任大马足总会长

现年60岁的东姑阿都拉，目前是彭亨州伊斯兰及马来习俗理事会主席，也曾担任大马足总会长。

东姑阿都拉于1986年3月6日与王储妃东姑阿兹占结婚，两人育有4名王子和5名公主。

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东姑阿都拉（右二）平易近人，与华社关系密切。（档案照）

延续父王亲民风范​

东姑阿都拉延续其父王苏丹阿末沙爱民如子的风范，凡有发生天灾，必定亲自前往巡视和慰问灾黎。

殿下与媒体的互动及关系良好，在各项活动上都会接受媒体访问，每当媒体要求与殿下合照或自拍，殿下来者不拒，行事亲民和蔼，备受子民与媒体的敬爱。

每逢年杪水灾，东姑阿都拉都会陪同父王阿末沙前往水灾疏散中心探访和慰问灾黎。

东姑阿都拉每次讲话时，都会关心州内的发展，要把该州打造成一个理想及繁荣的州属。

殿下也对2015年因铝土矿过度开采事件带来的污染环境课题严厉谴责业者在谋求利益时，也要负起社会责任。

另外，每当发生意外事故，包括铝土矿溺毙案造成3名孩子丧失性命，东姑阿都拉也第一时间赶到现场了解状况关心及慰问受害者家属。

彭亨州苏丹东姑阿都拉殿下简介

1959年7月30日 ──东姑阿都拉在北根王宫诞生

1977年10月23日 ──受委为彭亨州王储

1979年4月28日 ──受委为摄政王，苏丹阿末沙出任第7任国家元首

1986年3月6日 ──与妻子东姑阿兹占结婚，并育有9名孩子，分别是4名王子和5名公主

1984年至今 ──担任彭亨州足总会长

2013年至2017年 ──担任大马足总会长

2016年12月28日 ──受委为摄政王

2019年1月12日 ──受委为彭亨州新任苏丹