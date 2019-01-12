李嘉诚：今年全球经济低增长 李嘉诚表示，今年世界经济趋复杂，寄语各界均要小心；他又称，“照理说，全球经济会更差“，预计全球各国GDP都会出现低增长。

（香港12日综合电）香港首富、长和系前主席李嘉诚去年宣布退休，转任长和系资深顾问，他周五出席长江集团周年晚宴前，接受媒体简短访问，回应对经济看法。李嘉诚表示，今年世界经济趋复杂，寄语各界均要小心；他又称，“照理说，全球经济会更差“，预计全球各国GDP都会出现低增长。

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近期楼市渐见回调，李嘉诚维持其一贯对房价的看法，重申买家要量力而为，若置业是自住，又能负担按揭分期供款，现在买楼是没有问题，“千万不要买来炒，因为会波动一点“。他补充，今年世界经济复杂，“大家都要小心“。有记者再问他怎看今年香港楼价走势时，他没正面回应，但说今年是过去多年来首见各个国家GDP都出现低增长。

世界银行本周将2019年全球生产总值（GDP）增长预测调低0.1个百分点，至2.9%。该行表示，国际间贸易及投资正在放缓，加上贸易紧张局势升级，环球收紧融资，削弱全球经济增长动力。