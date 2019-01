蒙眼挑战掀热潮‧美少女撞车或被控

美国近日因Netflix网剧《蒙上你的眼》(Bird Box)而掀起蒙眼挑战(“Bird Box Challenge”)热潮,甚至有不少人蒙着眼睛开车,给交通安全带来了重大隐患,一名少女就因蒙眼驾驶而闯祸。

美国犹他州周一(7日)发生一起交通意外,一名年反17岁对少女蒙着双眼驾驶,失控撞向另一辆车,幸无人受伤,不过少女可能被控鲁莽驾驶。

Bird Box Challenge while driving...predictable result. This happened on Monday as a result of the driver covering her eyes while driving on Layton Parkway. Luckily no injuries. pic.twitter.com/4DvYzrmDA2