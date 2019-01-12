蒙眼挑战掀热潮‧美少女撞车或被控 美国犹他州周一（7日）发生一起交通意外，一名年反17岁对少女蒙着双眼驾驶，失控撞向另一辆车，幸无人受伤，不过少女可能被控鲁莽驾驶。

美国近日因Netflix网剧《蒙上你的眼》（Bird Box）而掀起蒙眼挑战（“Bird Box Challenge”）热潮，甚至有不少人蒙着眼睛开车，给交通安全带来了重大隐患，一名少女就因蒙眼驾驶而闯祸。

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美国犹他州周一（7日）发生一起交通意外，一名年反17岁对少女蒙着双眼驾驶，失控撞向另一辆车，幸无人受伤，不过少女可能被控鲁莽驾驶。

Bird Box Challenge while driving...predictable result. This happened on Monday as a result of the driver covering her eyes while driving on Layton Parkway. Luckily no injuries. pic.twitter.com/4DvYzrmDA2 — Layton Police (@laytonpolice) January 11, 2019

警方过后警告司机不要蒙眼驾驶，因为结果完全可以预期。

据报，这名17岁少女以冷帽遮眼驾驶，同车还有一名16岁少年，车子撞向另一辆车，但没有人受伤。当地警局周五（11日）在推特上载两架涉事严重损毁车辆的照片，提醒司机切勿蒙眼驾驶。警方指出，少女可能被控鲁莽驾驶，但最终会由县检察官决定。

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Netflix出品的科幻惊悚片《蒙上你的眼》，由珊迪娜布洛（Sandra Bullock）主演，片中人类需要蒙住眼睛，避免直视不知名生物，以逃过杀身之祸。Netflix日前已在推特提醒网民，切勿模仿类似蒙眼挑战以避免受伤。（香港明报/综合）