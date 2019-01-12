沙地逃婚少女获提供庇护‧启程前往加拿大

杜鲁多做出这项出人意表的声明时，寻求庇护的少女奎农已在当晚前往多伦多。而有关官员先前强烈暗示她会前往澳洲。

杜鲁多做出这项出人意表的声明时，寻求庇护的少女奎农已在当晚前往多伦多。而有关官员先前强烈暗示她会前往澳洲。

（渥太华12日综合电）加拿大总理杜鲁多周五宣布，加拿大同意接纳一名18岁沙地阿拉伯寻求庇护者。这名少女先前逃离家人，并利用推特力量防止被泰国遣返。

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杜鲁多做出这项出人意表的声明时，寻求庇护的少女奎农已在当晚前往多伦多。而有关官员先前强烈暗示她会前往澳洲。

杜鲁多表示：“加拿大一直很明确地表示，我们会支持世界各地的人权及女权。“他说：“当联合国请求我们核准奎农的庇护申请时，我们答应了。“

这项举动肯定将使加拿大与沙地已经恶化的关系更加紧张。渥太华当局去年8月曾批评沙地人权现况，促使利雅德当局驱逐加拿大大使，并中断所有贸易及投资活动以示抗议。

奎农上周末自科威特抵达曼谷后，泰国当局起初打算将她遣返，但奎农将自己反锁在曼谷机场饭店房间内，利用智能手机与匆忙建立的推特帐号对外求救，主题标签“#拯救奎农“引发全球关注，迫使泰国移民警方改变做法，将奎农交由联合国难民署照料。

奎农指控在沙地的家人虐待她，曾禁锢她6个月之久。据悉，奎农的父亲因而飞到泰国，否认有虐待女儿，但奎农最终拒绝与父亲见面。

泰国当局指是奎农自己决定要到加拿大，说她目前身心状态都很好，但仍然拒绝见她的父亲和哥哥。