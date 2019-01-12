超级优惠价‧肉鸡一只仅售19仙 有的，北马区鸡肉商Ayam Bismi有限公司配合踏入2019年及创办30周年纪念，让219人以19仙的超级优惠价购买一只肉鸡。

玛兹丽娜（左一）与领取219号的幸运儿领取19仙的肉鸡。（图：星洲日报）

（吉打‧亚罗士打12日讯）当1令吉连一块炸鸡肉也买不到的时候，当咖啡店一杯白开水也要50仙的时候，你能想像一只肉鸡仅售19仙吗？

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有的，北马区鸡肉商Ayam Bismi有限公司配合踏入2019年及创办30周年纪念，让219人以19仙的超级优惠价购买一只肉鸡。

民众于清晨6时开始，就陆续涌到该公司位于十字港庚贡路的销售中心排队，让原定于8时19分才接受登记领取号码的柜台，挤满等候的民众，而超级优惠价的号码更不到20分钟就派完。

除了219幸运儿外，其他民众也能以每公斤6令吉19仙的特价购买肉鸡，每人仅限2只而已。

Ayam Bismi首席执行员玛兹丽娜说，配合30周年纪念，前219名消费者仅须以19仙，就能换取索取一张“超低优惠价”的号码，之后再排队领取肉鸡。

他说，每名出席者也获得分派一个号码，有机会参与幸运抽奖，奖品非常丰富，包括30辆摩哆车、300份饭锅，总值逾2万令吉。

“抱歉我们只限219人而已。许多人很早就到来要买超低优惠价格的肉鸡，但是没有19仙的肉鸡，消费者同样以比市场价八九令吉便宜的6令吉19仙购买肉鸡。”

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她说，该公司在全马有9家分行及210个代理，接下来会继续扩展全国业务，放眼每年都能增设10家分行。