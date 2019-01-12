林兆兴：只待篮总意愿·森队准备续领国家队 大马男篮将在年杪参加菲律宾东运会，大马篮总会长拿督赖俊瀚设定的目标是铜牌，金群利集团副执行董事主席拿督李典和亦期许男篮队坐季望亚，可谓被寄予厚望；然而，大马篮总还没正式委托森美兰篮总继续带领国家队，抑或是另有打算。

（森美兰．芙蓉12日讯）大马男篮将在年杪参加菲律宾东运会，大马篮总会长拿督赖俊瀚设定的目标是铜牌，金群利集团副执行董事主席拿督李典和亦期许男篮队坐季望亚，可谓被寄予厚望；然而，大马篮总还没正式委托森美兰篮总继续带领国家队，抑或是另有打算。

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召更多球员组国家队更强12人

昨晚（11日），森美兰领队林兆兴在森篮总《称王封后，锋芒再现》元首杯庆功宴上受访时表示，森方面愿意继续带领男篮国家队，“我们原则上没问题，但这次要做一点改变，我们会召多一些森队以外的球员一起集训，再选出最终12人，我希望届时会是更强大的阵容。”

“我们希望大马篮总会配合，前提是先谈妥合作，因为我们要开始集训了。拿督赖俊瀚此前说过给我们两年时间管理国家队，我们正在等待大马篮总的指示。”

计划2月杪赴泰国打联赛

森男完成元首杯3连霸任务之后，2019年第一个球赛是去泰国参加当地联赛，预计会在2月杪开打，林兆兴透露，“我们会用纯本土阵容参赛、不用外援，当作是备战东运会之一。”

昨日，李典和重赏438万令吉予阔别一甲子重夺元首杯双冠的森美兰男女队，而金群利集团在近几年共计投资了多达800万令吉来推动本地篮运。