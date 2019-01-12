好老板做后盾·郭添源：打好球回报 森美兰男队队长郭添源称，他与黄亿豪等人是较为幸运的一群，因为获得了森篮总的协助成为全职球员，让他们可以更专注于自己心爱的篮球。

（森美兰．芙蓉12日讯）森美兰男队队长郭添源称，他与黄亿豪等人是较为幸运的一群，因为获得了森篮总的协助成为全职球员，让他们可以更专注于自己心爱的篮球。

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郭添源不讳言本地一直以来都有不少好的球员冒出，不过过去很多比他们资深的球员都面对同样的问题——找不到很好的出路。由于大环境不允许，本地篮球员最后都要顾及生计的现实问题下，在篮球与前途上二选一，往往他们放弃的都是篮球。

“我国以前不乏好球员，当时本地篮坛未出现一位如拿督李典和（森篮总主要赞助人）可以为篮球投入如此之大的人，最后球员都因为要养家糊口而另找出路。”郭添源表示，“现在有好老板的帮助下，我们会更专心打球并承诺打好比赛回报。”

黄亿豪：森培训基制发掘更多小球员

另外，元首杯决赛MVP黄亿豪则说，他过去立志成为一名出色球员的心愿从没变过，现在更因为获得森篮总的协助逐步向目标前进。他说：“森篮总的训练系统很好，对球员有帮助，让很多原本不被注意的小将，来到这里都有很好的发挥。

且在良好培训下，我获得了很大的进步。”

女队方面，彭慧萍与伊查蒂各获7万令吉，慧萍将会交由家人为古来老家做装修，而伊查蒂则会先交给家人看看他们要如何使用，有多的就会存起来。