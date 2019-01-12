马其顿国会通过更改国名‧民众骂卖国贼 马其顿国会去年通过，确认与邻国希腊达成更改国名为“北马其顿共和国”的协议。国会周五表决，正式通过更改国名，平息与希腊27年来的争拗，并为马其顿加入北约和欧盟铺平道路。

（图：法新社）

马其顿国会去年通过，确认与邻国希腊达成更改国名为“北马其顿共和国”的协议。国会周五表决，正式通过更改国名，平息与希腊27年来的争拗，并为马其顿加入北约和欧盟铺平道路。

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国会议长贾菲里表示，120名国会议员中有81人投赞成票，同意更改国名为“北马其顿共和国”，达到所需的三分之二票。反对与希腊达成协议的“马其顿内部革命组织－马其顿民族统一民主党”则杯葛投票。反对改名的民众在结果出炉后批评，赞成改名者是卖国贼。

马其顿政府在表决后发表声明表示，“今晚，我们国家写下了历史性篇章，这也让两项对国家有利益的事情更加合理，就是加入北大西洋公约组织和欧盟”。

不过，改国名协议有待希腊国会通过才能成立。希腊总理齐普拉斯就表决结果，向马其顿总理萨耶夫（图）致贺。

希腊不满马其顿的国名“窃取”他们过去的辉煌历史及国土，导致两国多年来争拗不断。希腊早前承诺，只要马其顿更改国名，就不会反对马其顿加入北约和欧盟。