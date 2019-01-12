邀金正恩4次访华‧美朝外交‧中拒当局外人 法新社评论指出，朝鲜领导人金正恩4度访北京的举动，意味着中国再次表明不想在美国和朝鲜问题上，成为外交角力的局外人。

法新社评论指出，朝鲜领导人金正恩4度访北京的举动，意味着中国再次表明不想在美国和朝鲜问题上，成为外交角力的局外人。

广告

分析家认为，在美国总统特朗普和金正恩或将举行第2次“特金会”商谈无核化课题之际，习近平与金正恩的会面已变得无可避免，并已成了惯例，如金正恩在与特朗普和韩国总统文在寅举行元首峰会前后都曾向习近平汇报会面情况。

中国此前因不满朝鲜的核试而支持联合国制裁朝鲜，触怒了冷战时期的盟友朝鲜，但为了战略需要，目前致力改善双边关系，也不欲见到朝鲜向美国靠拢。

战略与国际研究中心（CSIS）高级顾问格拉瑟说：“中国并不认为，韩朝改善关系会威胁到他们的利益，反而是朝鲜向美国靠拢的可能性，甚至是反对中国的潜在可能，才是北京的恶梦。”他表示，中国方面认为，在特朗普的治理下，这并非是不可能发生的，这也就是为何习近平一直与金正恩保持紧密关系的缘故。他也点出，在金正恩开始接触文在寅后，习近平因此极迅速地采取了行动。在去年6月于新加坡举行的首次“特金会”上，中国甚至借出了喷射机载金正恩赴约。

法新社评论指出，北京方面欲把平壤视为自己的势力范围，并当成缓冲国度。

而朝鲜也必须为若外交角力失败做打算，因此也需要中国。北京独立政治评论人华颇向法新社表示，中国在无核化谈判上可以提供经济、政治和安全的保障。他说；“若朝鲜半岛宣布成为无核区，中国可以为朝鲜提供核武安全保障。”

此外，金正恩也希望习近平在国际推动解除对朝鲜的制裁上助一臂之力。

广告

驻北京的分析家弗迪则表示，中国在朝鲜无核化道路上更加务实，因为它们不会引起或影响到区域稳定性。

北京官媒解读4个细节

而北京青年报时政部官方帐号“政知道”刊文表示，金正恩此行有4个细节与以往不同，包括金正恩与习近平在北京酒店会面，金正恩参观北京同仁堂制药厂亦庄分厂，金正恩的随行人员组成，以及对朝鲜半岛局势有新表述。

习近平9日上午在北京酒店会见金正恩，随后举行午宴。而在去年3月，金正恩首次访中，习近平是在钓鱼台国宾馆举行午宴。

广告

政知道表示，历史上与北京酒店有关的关键词有“开国第一宴”、“中美建交”、“邓小平”等，显示这次给金正恩的高规格接待。

第2个细节是金正恩参观同仁堂。之前金正恩2次访中，参观项目均与中国的科技、经济与社会有关。金正恩去年在视察平壤制药厂时，曾就进一步现代化改建平壤制药厂下达任务。

第3个细节是随行人员。与中方相对固定的情况相比，金正恩的随行人员略有变化，多了不少“新人”，包括朝鲜内阁总理朴凤柱、科教部部长朴泰成及人民武力相努光铁、金正恩胞妹、宣传鼓动部第一副部长金与正等。

政知道认为，朝鲜的党政军代表人物陪同金正恩访中，足以体现出朝鲜当局对此行的重视。

第4个细节是对朝鲜半岛局势的新表述。政知道表示，对于美国与朝鲜关系，金正恩有新的表述，即“朝方将继续坚持无核化立场，通过对话协商解决半岛问题，为美朝领导人第2次会晤取得国际社会欢迎的成果而努力。”

此外，金正恩也提到朝鲜认为中国的发展经验十分宝贵，希望多来中国实地考察交流，同样是之前访中没有的新表述。