关于即将到来的5G时代，你需要知道这些 美国《纽约时报》专栏作者DON CLARK在文章中指出，2019年，一场重大的技术变革终于要开始了。

美国《纽约时报》专栏作者DON CLARK在文章中指出，2019年，一场重大的技术变革终于要开始了。

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这是我们的无线系统十年一次的升级，将在几个月内开始触及手机用户。

但这不仅仅是让智能手机变得更快那么简单。向新的第五代蜂窝网路（简称5G）的过渡，还将影响许多其他类型的设备，包括工业机械人、保安摄像头、无人机和相互发送交通数据的汽车。通过提供能让人们在几秒钟内下载整部电影，并很有可能给电玩游戏、体育和购物带来巨大变化的移动互联网速度，这个新时期相对当前的无线技术——即4G——是一次飞跃。

美国和中国的官员们视5G网路为一种竞争优势。更快的网路可以帮助传播人工智慧和其他尖端技术的使用。

在1月拉斯维加斯的大型消费电子展会CES和2月巴赛隆纳世界移动通信大会（MWC）这样的活动中，预计很快就能了解更多关于5G的信息。包括AT＆T和威瑞森（Verizon）在内的无线服务提供商已经在谈论5G。设备制造商正在预测试与该技术配套的设备。

5G究竟是甚么？

严格来说，5G是一套技术基础规则，它定义了蜂窝网路的工作方式，包括使用的无线电频率以及电脑晶片和天线等各种组件如何处理无线电信号和交换数据。

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5G有多快？

答案取决于你生活在哪里、你使用哪种无线服务以及你何时决定尝试使用5G。

无线晶片制造商高通公司（Qualcomm）称5G的下载速度峰值可以达到每秒4.5千兆比特，但预计初始中值速度约为1.4千兆比特。这相当于目前4G体验的大约20倍。

5G速度在高质量串流媒体影片中尤其引人注目。按照高通所称的中值速度，下载一部常规大小的电影用5G只需17秒，而4G需要6分钟。

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三星高级副总裁贾斯汀‧丹尼森说，你不必在前往机场前，记著下载好某一季最喜爱的电视节目，你可以在比如排队登机时下载。

这是唯一重要的速度吗？

不是。还有另一种速度，被称为延迟的滞后问题，这个在5G上可能更加重要。

当前在智能手机上发出一条指令——比如开启网页搜索——得到的响应确切来说并不是即时的。延迟50至几百毫秒很常见，部份是因为信号通常要在不同的运营商交换中心之间传递；5G采用了更新的网路技术，被设计用于将延迟降至几毫秒。

它还被设计用于比早前的蜂窝网路更可靠地传输信号，后者如今在一些并非不可或缺的使用中，比如在手机上看电影，是经常会丢掉一些数据的。

这种改进可带来很多益处，比较显著的是在虚拟现实这类领域。最高质量的虚拟现实应用现在一般都要配备笨重的头具，以有线方式接到附近生成3D图像的个人计算机上。高通半导体业务总裁克里斯蒂亚诺‧阿蒙说，有了5G就可以无线连接到其它机器上，使用户可以自由移动，也可以更容易开发出眼镜大小的目镜。

穆尔咨询和战略公司分析师派翠克‧穆尔黑德说，在增强现实（AR）的相关领域，人们可以用智能手机的摄像头对准一场足球比赛，在显示屏上观看直播影片的同时，可以看叠加的球员统计数据或其它数据。

5G的影响还触及医疗及其它日益依赖高速连接的领域。

5G甚么时候会到来？

对于美国的智能手机用户，答案似乎是在2019年第二季度；确切时间尚不确定。

根据高通公司编制的时间表，预计2019年将在美国之后于推出5G技术的国家包括英国、德国、瑞士、中国、韩国和澳洲。

不过，5G的全部好处预计要等到美国的运营商升级核心交换设备之后才能实现，而这可能要到2019年末或2020年的某个时候。