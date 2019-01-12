美政府停摆与总统选战开打 新年刚过，美国政治就陷入了分裂对峙的泥沼，因为民主党在12年后重掌国会众议院，摆出了跟特朗普进行政治决战的态势。

新年刚过，美国政治就陷入了分裂对峙的泥沼，因为民主党在12年后重掌国会众议院，摆出了跟特朗普进行政治决战的态势。

广告

特朗普在美墨边境建墙的50多亿美元预算遭到民主党全力封杀，从圣诞之前就开始的政府局部关门状态，延续到现在还没有解决。特朗普周二发表全国讲话，周四走访美墨边境，开打民意公关战，民主党也不示弱，倾向拒绝所有议案。倒霉的是美国80万政府员工，被迫休假或者无薪上班。

特朗普与民主党对决，等同是2020年总统选举提前开打。弹劾特朗普，已经成为众多民主党候选人跃跃欲试的选项。民主党的总统候选人已经浮上枱面，麻州参议员伊莉萨白‧沃伦（Elizabeth Warren）在新年前夕就发布视频，宣布打算参选总统，并表示将于2019年初正式公开竞选计划。作为女性和法学界的权威，沃伦的宣布开启了民主党群雄并起的总统候选人大战，前副总统拜登作为党内最有可能击败特朗普的人选，也毫不掩饰挑战大位的野心。民望一直居高的前总统奥巴马夫人米歇尔．奥巴马正以《变身：米歇尔‧奥巴马自传》（Becoming）的超级畅销而声望扶摇直上，不少选民期待她成为2020特朗普连任的克星。

特朗普自然不甘占据下风，一方面摆出不惧民主党的国会弹劾，继续以强势姿态对付边境建墙议题，同时，他也加大力度，在推特上攻击正在收网的“通俄门”是政治迫害和“猎巫”行为，最大限度地减少可能的起诉动摇其2020年争取连任的布局，谨防共和党内部起火，挑战特朗普的连任。

特朗普和民主党众议院领袖佩洛西以及参议院少数党领袖舒默的对决，是美国内政扩大分裂的象征。

特朗普一日三变的“魔幻外交”，正是国际社会关注的重要焦点。由于特朗普在联合国等国际机构的连续“退群”、四处点火的“烽烟外交”，以及无底线的全球贸易战，导致战后形成的国际政治秩序和全球化塑造的经贸秩序，处于风雨飘摇之中。特朗普强调“美国优先”，不但放弃了美国的领袖地位和责任，也让美国的道德形象一落千丈。不仅如此，美国自己不干，还要全力围堵愿意“接盘”填补国际领导力真空的中国，中美贸易战让世界经济陷入动荡的困境。特朗普不但给东亚的中国制造麻烦，也利用“脱欧”给德法等盟国制造压力，以至于地缘政治和全球政治都处于某种“群龙无首”的多变状态。

掌控众议院的民主党，对特朗普的“脱缰外交”和“善变外交”，是否可以起到遏制的作用，或者拉回可预测的常轨，成为舆论焦点。

广告

在美俄关系上，民主党的牌比较多。对特朗普杀伤力颇大的穆勒“通俄门”调查就受到民主党的大力支持，而且在奥巴马时代和希拉里参选总统时，民主党将俄罗斯视为最主要敌人，故而众议院自然会加大力度推动惩罚俄罗斯，理由除了干预美国大选之外，还有俄罗斯“入侵”乌克兰以及介入叙利亚内战等。

围堵中国成为共识

东亚和中国问题是特朗普外交的重中之重。民主党肯定要逼使白宫考虑加入“跨太平洋伙伴全面进步协定”，以维护美国在亚太地区的经贸利益以及稳定的盟邦关系。但在围堵中国的问题上，民主党的立场可能与特朗普没有太多区别。特朗普虽然取消了奥巴马的“亚太再平衡”战略，以“印太战略”取而代之，但美国“战略东移”的方向并没有改变，在南海问题和制裁中兴、华为等高科技公司方面，民主党议员与特朗普立场一致的大有其人。况且，民主党还不希望特朗普对金正恩让步太多，让中国在朝鲜问题上占据优势。

在对华贸易战方面，民主党虽然不愿意看到特朗普有政绩，但却无法阻挡特朗普与中国在贸易战休战上达成和解共识，来拉抬道琼斯股市和恢复市场信心。事实上，新年后的第一轮中美北京谈判已经传递出正面信息，一旦北京拿出可以履行承诺的方案，中国副总理刘鹤再度赴美的可能性就大增。在对华问题上最难以把握的是，特朗普的“台湾牌”要打到何种程度，民主党控制的众议院恐怕也难以预测。