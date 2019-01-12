施政冲冲冲‧苏贞昌内外皆难关 中央社指出，台湾行政院长赖清德为九合一败选请辞，前行政院长苏贞昌回锅阁揆，就战斗位置“冲冲冲”，面对2020总统与立委选举，如何端出施政成绩单，让民众有感，挑战相当严峻。

中央社指出，台湾行政院长赖清德为九合一败选请辞，前行政院长苏贞昌回锅阁揆，就战斗位置“冲冲冲”，面对2020总统与立委选举，如何端出施政成绩单，让民众有感，挑战相当严峻。

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苏贞昌曾在前总统陈水扁任内，于2006年1月25日至2007年5月21日担任过阁揆，对于行政院业务驾轻就熟，而赖清德任内的多项争议焦点，包括深澳电厂、台大校长案等，都已告一段落，此时回锅担任阁揆，面对的将是全新局面。

九合一选后，多数县市“绿地变蓝天”，国民党“地方包围中央”态势明显，未来在政策的推行上，如何获得地方政府的支持，考验他的政治智慧。

此外，面对民众最在意的经济议题，在预估今年经济成长率将不如去年，以及面临美中贸易战对台湾的冲击下，包括帮助台商回流、扩大内需、五缺问题是否有效解决等，也是苏贞昌无可回避的课题还有高度争议的能源政策，以核养绿公投过关，政院必须调整能源政策，以因应未来的电力需求与环保诉求；反同婚3项公投过关，行政院依法必须在3个月内，也就是今年2月底前提出保障同性婚姻的专法送进立法院，但党内和民间意见不一，相当棘手。

苏贞昌首度担任阁揆时、蔡英文为其副手，两人关系屡遭外界多所着墨，如今副手变成总统，攸关政策成败的府院互动，必将成为焦点。

党政人士表示，选后至今，蔡英文与苏贞昌多次会面针对政局、政情最新发展交换意见，两人彼此对于政局的看法有高度共识，此时正需要一个娴熟行政业务的行政院长掌舵，也是请苏贞昌接任阁揆的主要原因。