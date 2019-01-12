降低各重大疾病发病率‧多吃高纤降早死风险 研究指出，每天多吃8公克纤维，心脏病、第2型糖尿病与肠癌的病发率和死亡率降低5至27%，预防中风和乳癌的保护效果也增加。

（日内瓦12日综合电）世界卫生组织（WHO）指出，影响人的健康和寿命的因素中，60%取决于自己、15%取决于遗传因素、10%取决于社会因素、8%取决于医疗条件、7%取决于气候因素。这可以理解为，我们对自己的健康程度有60%决定权，饮食习惯就是我们可以自行把握的一种生活方式，而吃很多高纤维和全谷食物者，相较于摄取较少纤维者，罹患心脏病、中风、糖尿病和其他慢性疾病的风险较低。

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研究指出，每天多吃8公克纤维，心脏病、第2型糖尿病与肠癌的病发率和死亡率降低5至27%，预防中风和乳癌的保护效果也增加。

另外，每天摄取25至29克的膳食纤维、超过30克更好，对于那些想要获得健康效益的人来说是一个很好的目标。目前全球人每天摄取的膳食纤维低于20克，英国政府建议民众每日摄取30克膳食纤维，不过只有9%成年人达标，美国成年人的膳食纤维平均只有15克。纤维丰富的食物包括小麦、燕麦、大麦、糙米、藜麦以及豆类蔬果，两片全麦面包约有6克纤维，一个苹果4克。

纽西兰奥塔戈大学教授曼恩说：“我们的研究结论，为着重于增加膳食纤维和以全谷物替代精制谷物的营养指南，提供了令人信服的证据，这可降低各种重大疾病发病率和死亡风险。”

膳食纤维的健康益处蕴藏在全麦、豆类、蔬菜和水果等食物中。

研究综合了牵涉逾100万人的243项研究及实验结果，梳理了针对多种疾病的资料，结果显示摄取最多膳食纤维的群组，整体死亡率比摄取最少纤维群组低15%，其中死于心脏病的几率低31%，中风和大肠癌的几率分别低22%和16%。进食最多全谷物的群组，死于心脏病的几率比其他人低34%，死于癌症的低16%。