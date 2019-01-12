张立昂：爱上音乐，因为寂寞

张立昂表示自己为偶像剧《三明治女孩的逆袭》创作演唱的《星空左右》，是他大学时期很喜欢的独立摇滚曲风，而为电影《有五个姐姐的我就注定要单身了啊！》创作演唱的《脱单会社》则很Swag并充满了能量。（图：星洲日报）

大马观众从2014年电影《等一个人咖啡》认识了“暖男天使”张立昂，而他2016年与邵雨薇、蔡黄汝主演的偶像剧《1989一念间》大受欢迎，更创下近年来华剧最高收视。从选秀节目出道，一路走来都在戏剧圈奋斗的他，如今推出首张个人创作EP《±1》，虽然35岁被嘲是“最老唱片新人”，他却笑说，“哈哈！我已经觉得自己很幸运，无论什么时候做到这件事，起码圆了梦。”他3月9日会在台北举办个人首场音乐会《感应张立昂》，在追寻音乐的梦想路上，他尽管不疾不徐，但永远全力以赴。

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张立昂13岁就赴纽西兰寄宿学校读书，他表示比起电影《有五个姊姊的我就注定要单身了啊！》经常被同学忽略的角色“徐焦男”，他在学生时代虽不太引人注目，但不至于那么没存在感。“当时家人不在身边，加上我求学的地方比较乡下，没什么朋友，寂寞之际就爱上了音乐。我15岁那年在街上买了一把吉他，音乐让我感觉有人在我身边跟我说话，唱歌，就是我跟自己说话的时刻。”

他2007年参加选秀节目《超级星光大道》担任大魔王与梁文音PK，但后来反而是从戏剧开始引人注目。他表示，“当时站在台上PK是很有压力的，毕竟我自认强项是创作，没有丰富的舞台经验，让我紧张并失去信心，反而是后来通过演戏及拍广告，才渐渐找回自信。”

走过荆棘

张立昂表示自己的转捩点是在2014年接拍了电影《等一个人咖啡》，“那算是我正式出道的一个作品，我心想，拍了戏后必定有机会做音乐，没想到一等就4年。”他有段时间投入拍戏，每年平均拍2到3部戏。说到他凭主演的《1989一念间》人气大爆发，他表示自己当时还算是新人，“遇到喜欢的剧本、很棒的团队，所以很活在那当下，拍时也没想过这部剧会如此成功。”但他觉得自己还没到一哥的位置，“我只是一部作品有好成绩，还需要很多磨练，以更多元化的角色碓砌我演员的面貌，我还在努力学习中。”

张立昂在2014年电影《等一个人咖啡》中饰演“暖男天使”的张立昂，也曾在偶像剧《致，第三者》中饰演超专情角色。

年龄只不过是数字

张立昂和邵雨薇因《1989一念间》戏假情真，后来情淡分手。邵雨薇去年10月生日，张立昂和友人一起端寿桃帮邵雨薇庆生，被指是“最佳前男友”。

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问起他的感情观，他表示，“我是一个比较幼稚天真浪漫的人，但越长大越觉得自己必须能更照顾人。”他表示，不是说只是喜欢就可以在一起，“而是得互相帮忙，知道彼此需要什么，而我也自认以前更成熟了。”

他表示，在35岁以前，他一直在找寻自己的方向，不太知道自己要什么。“原来想达到一个目标，很多纪律要遵守，你不能贪心得什么都要。”

至于他自认这是他最好的年龄吗？“其实我一直不觉得自己像35岁，起码心态上完全不像，但我有越来越成熟，现在的心态应该有30岁了吧。”

他表示一直到今年，他才终于有那种“自己已经不是20岁了”的那种感觉，“年龄对我来说，真的只是一个数字。感觉从大学毕业到现在，一切都过得很快。”那他如今在作品上有选择权吗？他表示，“选择权倒不敢说，但遇到好的剧本，我绝不想错过。”

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