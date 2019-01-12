少年纸箱制道具‧乡村版咸蛋超人赢好评 日本的“咸蛋超人”数十年来风靡全球万千少年，也是不少人的童年回忆。广东5个95后的少年近日用纸箱制作道具，重现超人迪加打怪兽的场面，虽然场景远远比不上原版，不过充满乡村风味，获得中日网民一致赞好，就连日本知名导演岩井俊二也为他们“点赞”。

（图：网络照片）

日本的“咸蛋超人”数十年来风靡全球万千少年，也是不少人的童年回忆。广东5个95后的少年近日用纸箱制作道具，重现超人迪加打怪兽的场面，虽然场景远远比不上原版，不过充满乡村风味，获得中日网民一致赞好，就连日本知名导演岩井俊二也为他们“点赞”。

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这段名为《迪迦奥特曼》的乡村版超人短片，近日上网后随即爆红，点击率过百万。虽然道具制作不算精致，多以纸皮制成，片场也在乡村内，惟拍摄颇具心思，即使没用任何电脑特效，也可见导演尽力还原原版的感觉。

短片近日被专门研究中国当代艺术文化的日本艺术家佐佐木玄太郎转发到推特后，即获大批日本网民关注及点赞，称为“神作”。

短片是“快手喜剧人2”的参赛短片。拍摄者蒋欢说，这是他和4名朋友前延长线用1个月时间，在广东内完成拍摄，道具都是自制。能够获得日本网民和知名导演认可，他们感到“非常激动”。

他们5人来自不同省市，由于父母在广东打工，因此从小居住广东，后来在网上认识后，便聚在一起拍片。

为了达成最好效果，决定要毁掉一些做好的建筑，因此出现超人把怪兽摔在学校上，把学校压毁的镜头。他们花了很长时间制作7至8个模型，毁掉时感到心痛。