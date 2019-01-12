欧俪雯天翔合唱《采红菱》．“菱”字引“爆粗”争议 今年即将迈入45周年的本地历史最悠久的华资唱片公司南方唱片机构，昨晚在王岳海大礼堂举办《南方群星红红火火中国风慈善演唱会》，号召旗下11位歌手湛爱、欧俪雯、黄晓凤、陈俐绢、陈丽媚、钟伟、天翔、宇翔、梁俪侦、黄嘉雯、张依薇同台。

欧俪雯和天翔合唱《采红菱》，结果却因为“菱”字的发音，引发“爆粗”疑云。（图：星洲日报）

（吉隆坡12日讯）欧俪雯和天翔合唱经典歌曲《采红菱》，一个“菱”字竟在台上台下引发一番“爆粗”争议，在台下担任评审的姚乙更大赞两人选唱该曲是“勇气可嘉”；而黄晓凤和钟伟在台上公然“打情骂俏”，一台四轮推车，竟让向来形象斯文的知名填词人纪德喜“想入非非”，笑指“钟伟一出动到老汉推车”让他马上毫无悬念，就决定把手中一票投给他们！

广告

今年即将迈入45周年的本地历史最悠久的华资唱片公司南方唱片机构，昨晚在王岳海大礼堂举办《南方群星红红火火中国风慈善演唱会》，号召旗下11位歌手湛爱、欧俪雯、黄晓凤、陈俐绢、陈丽媚、钟伟、天翔、宇翔、梁俪侦、黄嘉雯、张依薇同台，分成“红队”和“火队”，展开一场慈善竞演比赛，开场前2队队长天翔、宇翔和钟伟，分别扬起战旗，率领各自的队员浩浩荡荡入场，非常大阵仗兼有气势。

开战前，双方先大声嚷嚷口号，互呛抢声势，由于2队实力势均力敌，再加上与多位歌手都是相识己久的老朋友，让担任评审的姚乙、李燕萍和纪德喜大伤脑筋，却也妙语如珠，面对美声美女，让纪德喜直言“面对美女我就没了抵抗力”；张依薇衣着性感，婀娜多姿，大扭蛇腰，却让李燕萍打趣说：“我有看到肉团，但我是吃素的！”姚乙也立即附合说“我也是吃素的”，最后双双把票都投给其对手陈丽媚。虽说是斗歌竞舞的比赛，但结果当然是皆大欢喜，众歌手在演出尾声献唱新年组曲，财神爷现身大派金币，演出在一片欢腾气氛下，圆满落幕。

筹获11万8000

在去年《Astro经典名曲大赛2018》拿下人气大奖的刘广艺，是夜也以“帮唱嘉宾”现身，与钟伟合唱，并宣布已加盟南方唱片，他自爆早在20多年前曾获该公司唱片企宣经理纪德喜的青睐，差一点就签约发片，可惜当年彼此有缘无份，未料相隔20多年后终于有机会再续前缘。

是夜共筹获11万8000令吉，受惠单位为马六甲普罗士邦增智小学、高岛培德小学、淡边德教会紫祥阁、大马中华丹功研究会（各获5000令吉）；修成林特殊儿童学校基金、巴生地德坛庙、康乐华小建设基金、恩惠老人之家（各获1万令吉）以及Rotary Club of Bukit Bintang获5万8000令吉。