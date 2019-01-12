泰国羽球赛·告别国羽强心剂·陈炳顺吴柳莹闯决赛 周六上演的泰国羽球超级300赛半决赛，里奥混双亚军“顺莹”陈炳顺与吴柳莹在半决赛杀退香港8号种子邓俊文与吴芷柔，距离夺冠卫冕只有一步之遥，同时也为他们离开国羽后打入强心剂。

陈炳顺（右）与吴柳莹杀入泰国羽球超级300赛决赛，卫冕近在咫尺。（图：吴柳莹Instagram）

（泰国．曼谷12日综合电）周六上演的泰国羽球超级300赛半决赛，里奥混双亚军“顺莹”陈炳顺与吴柳莹在半决赛杀退香港8号种子邓俊文与吴芷柔，距离夺冠卫冕只有一步之遥，同时也为他们离开国羽后打入强心剂。

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大马在今日还有两支男双出击，分别是“双蔚”吴蔚昇与陈蔚强、吴世飞与诺伊祖汀。

陈炳顺与吴柳莹是在经历35分钟后，以21比16、21比15打败对手，决赛等待泰国2号种子德查波与萨希莉和6号种子尼比蓬与莎薇特丽之间的胜者。

炳顺：带着必胜信心战斗

赛后，陈炳顺接受《星洲体育》访问时表示他和柳莹赛前就很想赢下比赛，“今天我们带着赢下比赛的信心去战斗，明天可能会对到泰国第一混双德查波与萨希莉。”

在上半区出击的里约奥运会银牌吴蔚昇与陈蔚强，将在半决赛碰上日本组合古贺辉与斋藤太一，过去双方不曾交手，从实力来看大马组合胜算更大，有望晋级决赛。

双蔚证明自己仍是国内第1

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昨日，双蔚以21比12、21比16轻取队友6号种子王耀新与张御宇，证明自己仍是国内最顶级男双。

另一支大马男双吴世飞与诺伊祖汀今日4强将挑战台湾5号种子卢敬尧与杨博涵，这是双方第7次相遇，之前吴世飞与诺伊祖汀已经连续5次败给对手，赛前处于绝对下风。

周五，吴世飞与诺伊祖汀直落两局淘汰同胞阿里夫与阿兹林、卢敬尧与杨博涵则取胜日本的松居圭一郎与竹内义宪。

俊为从偶像手中拿到1局

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另外，大马的两位男单詹俊为、李梓嘉相继在复赛落马，但詹俊为在与偶像中国好手“超级丹”林丹博弈中拿下一局，是继王友福和李宗伟后，第3位曾单局赢下林丹的球员。李梓嘉则以0比2输给了法国7号种子利维德兹。

赛后，俊为评价自己的表现时说：“我在第一局打得很好，一直给林丹压力，直到次局也一度领先，但之后他开始找回状态重新控制比赛。

决胜局林丹节奏很快，我跟不上他的速度，落后太多。”

“输球总是让人失望的，但能够跟林丹交手，从中也学习到他如何控制局面和应对压力。”