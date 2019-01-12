取代父王阿末沙殿下‧彭亨摄政王接任苏丹 二王子东姑阿都拉曼今午在新闻发布会上，宣布彭亨州王室理事会同意由苏丹阿末沙殿下长子东姑阿都拉接任为苏丹。

彭亨摄政王东姑阿都拉殿下。

（彭亨‧北根12日讯）彭亨摄政王东姑阿都拉殿下正式取代其父王苏丹阿末沙殿下，成为彭亨州第6任苏丹。

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二王子东姑阿都拉曼今午在新闻发布会上，宣布彭亨州王室理事会同意由苏丹阿末沙殿下长子东姑阿都拉接任为苏丹。

彭州王室理事会昨天在吉隆坡开会讨论由摄政王继位的事项，二王子在会上以父王身体不适，无法履行职务为由，建议由其胞兄接任苏丹，并且获得理事会的同意。

一年后登基

东姑阿都拉曼说，东姑阿都拉殿下将于一年后登基。

同时，苏丹东姑阿都拉将于1月15日早上11时举行继任仪式。

记者询问东姑阿都拉曼，这项安排是否为东姑阿都拉出任第16任国家元首而铺路时，他说，这就由殿下去决定。

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有资格被选为元首

在东姑阿都拉成为新任彭亨苏丹后，他将被列入马来统治者会议的元首轮任名单，有资格被选为第16任国家元首。

马来统治者理事会周一召开特别会议，议决在1月24日召开统治者理事会特别会议，推选第16任国家元首和副元首。新任国家元首和副元首将于1月31日宣誓就职。

根据统治者轮任顺序排位，彭亨州苏丹将是下一任国家元首。

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彭亨州苏丹阿末沙殿下曾在1979年出任第7任国家元首。