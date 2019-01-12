父王阿末沙殿下退位‧彭亨摄政王继任苏丹 苏丹阿末沙殿下二王子东姑阿都拉曼，今午在北根苏丹阿布巴卡王宫召开新闻发布会时宣布，彭亨州王室理事会已经同意由摄政王东姑阿都拉继任苏丹。

彭亨摄政王东姑阿都拉殿下。

（彭亨‧北根12日讯）彭亨州摄政王东姑阿都拉已被宣布为该州第6任苏丹，以取代抱恙的苏丹阿末沙殿下。

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苏丹阿末沙殿下二王子东姑阿都拉曼，今午在北根苏丹阿布巴卡王宫召开新闻发布会时宣布，彭亨州王室理事会已经同意由摄政王东姑阿都拉继任苏丹。

他说，彭王室成员就父王阿末沙身体抱恙，已经无法履行彭亨州统治者的职务，他因而于昨天在吉隆坡召开的会议上，向彭州王室理事会建议让摄政王东姑阿都拉殿下继任苏丹，并获得理事会一致同意。

“虽然感到难过，但我们不得不接受事实，父王已无法承担统治者的职责。

他说，基于现任苏丹重病无法理事，王室理事会也同意修改彭亨州宪法第1章第9条文，授权王室理事会推进苏丹退位事宜，1月11日生效。

后日继位苏丹

东姑阿都拉曼说，东姑阿都拉殿下将于1月15日早上11时，在北根苏丹阿布巴卡王宫举行继任苏丹仪式，并且将于一年后举行正式登基仪式。

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当记者询问东姑阿都拉曼，有关这项安排是否为东姑阿都拉殿下担任第16任国家元首而铺路时，他说，这交由东姑阿都拉殿下作决定。

东姑阿都拉曼指出，王室成员建议让东姑阿都拉殿下继任彭州苏丹，是因为他在过去获得父王最好的教育及指导，与父王一样爱民如子，因此他们相信东姑阿都拉将成为一位不逊于父王般有效率、才干及公正的苏丹。

出席新闻发布会的王室理事会成员及王室成员包括彭亨州务大臣拿督斯里旺罗斯迪旺依斯迈、州政府秘书拿督斯里沙烈胡丁及彭亨州天猛公东姑阿立夫。

彭亨二王子东姑阿都拉曼宣布，原任摄政王东姑阿都拉殿下正式取代父王苏丹阿末沙殿下，成为彭亨第6任苏丹。

有资格被选为元首

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在东姑阿都拉成为新任彭亨苏丹后，他将被列入马来统治者会议的元首轮任名单，有资格被选为第16任国家元首。

马来统治者理事会周一召开特别会议，议决在1月24日召开马来统治者理事会特别会议，推选第16任国家元首和副元首。新任国家元首和副元首将于1月31日宣誓就职。

根据统治者轮任顺序排位，彭亨州苏丹将是下一任国家元首。苏丹阿末沙殿下曾在1979年出任第7任国家元首。