【暖势力】首位华人教育总监‧甘武一生心系拉曼 历经513事件的风雨飘摇，见证拉曼学院的垦荒岁月，身为马来西亚首位华人教育总监，也是拉曼学院推动先驱之一的已故拿督甘武，是众口称赞的成功教育家。

去年时任第二国际贸易及工业部长拿督斯里黄家泉在拉曼学院校友联合总会成立28周年庆暨甘武93岁生日会上，移交“桃李满天下”牌匾给甘武（左三），表扬对方对拉曼学院的贡献。（图：星洲日报）

（八打灵再也12日讯）历经513事件的风雨飘摇，见证拉曼学院的垦荒岁月，身为马来西亚首位华人教育总监，也是拉曼学院推动先驱之一的已故拿督甘武，是众口称赞的成功教育家。

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从教师、校长、州教育局长、州教育司，再到教育总监和院长，他在任期内曾为包括首相敦马哈迪在内的7个教育部长服务，并献议统一国内学生校服和庆祝教师节。退休后，他继续奉献教育界，开拓由华裔非政府组织启动的学府，福泽后世，百年树人。

他把将近40年的职业生涯都奉献给教育，在教育这条路上砥砺前行，始终秉持坚毅的精神和态度，不曾言弃。

走在教育先驱的道路上，甘武与拉曼学院有着密不可分的关系，尤其当时国家处于政治动荡的情形，拉曼学院的地位岌岌可危，若不是甘武，也许这所学院就无法保存下来。

迎接拉曼大学学院欢庆创校50周年之际，甘武在离世前接受星洲日报专访，侃侃而谈他在拉曼创立时期的点滴。受访时他思路清晰，谈起拉曼初创时期所面对的种种挑战和困难时，更是滔滔不绝。

甘武是拉曼学院的开拓者之一，为该学院付出良多。

退休后受聘拉曼执教

1969年至1975年间，拉曼在最初创立的时候，没有映入眼帘的庞大校园，也没有绿意盎然的校区环境；或许说，连自家的学院也没有。

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当时身为教育总监的甘武，毅然批准5间位于吉隆坡及八打灵再也的中小学课室，充当拉曼的临时课室，让学生学习。

他适时地伸出援手，让人感动。

国内发生513动荡事件时，甘武为拉曼学院忧心忡忡，虽然一度怀疑学院是否能挺过去，但他仍选择与拉曼同在，走过最艰难的时刻。

1979年退休后，甘武并没有接受政府公务员领域委任，包括公共服务委员会、教学服务委员会、武装部队委员会及选举委员会等，反而在时任交通部长兼马华总会长丹斯里李三春的建议下，继续投入杏坛，受聘到拉曼学院执教，成为该学院工程系院第一任院长。

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他选择继续为拉曼发展付出贡献，但也不忘与教育部、其他部门和政府机构保持友好联系和沟通渠道。这一点，众人有目共睹。

513时忧拉曼走不下去

甘武忆述，在1969年时任执政党的政治宣言中，拉曼学院是政府承诺推动的4个教育机构之一，另外3个为位于槟城的理科大学、马来西亚国立大学（UKM）以及玛拉理工学院。

然而，拉曼于1969年5月13日经历种族冲突事件时，却面临著存在意义的重要关键，这让他感慨：“拉曼，还能走下去吗？”。

他提到，在513政治动荡局势下，国家进入紧急状态，全国事务改由时任副首相阿都拉萨领导的“国家紧急委员会”掌管。

与此同时，吉隆坡实行禁宵、国会和州议会被迫暂停，所有政党和社区组织活动也无法幸免，同样遭到停止。

“当时，政府权力全交给国家紧急委员会接管，而由马华所创立的拉曼学院能否继续运作、拉曼的未来生存发展，都变成马华甚至华社担忧的事情，其也确确实实成为严峻的考验。”

“在当时的国家紧急委员会中，更没有任何一名马华代表或声音。怎么办？”

他叙述，拉曼学院当时还面对著各式各样政治要求和指控，如创办拉曼是不符合国家利益、使用英语为教学媒介语被视为违反国家教育政策等。

更令人不解的是，就连拉曼学院提供完整专业的大学学位课程，也被喻为是严重违反1961年教育法令。

甘武（后排左）与时任教育部长马哈迪（前排右）于1976年前往巴黎参与联合国教科文组织（UNESCO）大会。

“拉曼”占独特地位意义

对甘武来说，拉曼这一路走来很不容易，但他与拉曼携手共度风雨，甘之如饴。

提及他在拉曼担任工程系学院第一任院长的工作时，他笑说：“我不认为这是一项艰巨的任务，我乐在其中，我是拉曼的开拓者之一。”

当时，在创立和推动拉曼学府发展工作，马华3位代表有敦陈修信、敦林良实及丹斯里许启谟；政府的代表东姑阿都拉曼、敦阿都拉萨、丹斯里佐哈里及拿督甘武。

谈起与学生之间的互动时，他更是腼腆地微笑。他自认本身是个具有亲和力，但同时重视学生纪律和品格的老师。

拉曼在经历过“闯荡的岁月”后，甘武自信满满地说，直到现在，没有任何一所大学能够使用“TunkuAbdul Rahman”（拉曼）的校名，这就足以展现出拉曼在国内占据独特的地位和个体性的意义，无可取代。

甘武（右）去世前接受星洲日报专访。

告别杏坛仍关心拉大

2013年5月2日，拉曼学院正式升级为拉曼大学学院（拉大）。尽管在1988年正式告别杏坛，甘武依然非常关心拉大的发展。

拉曼大学学院先前也宣布校内10栋大楼改以先贤和有功人士命名，以感谢他们曾为拉曼所做出的贡献，其中一栋名为M楼的建筑物，就是名为“拿督甘武楼”。

走过半个世纪的历史时刻，甘武指出，拉曼是国内第一所由华裔非政府组织卯足全力推动和创立的学府，具有历史性的指标，也是华社崇高的表现和伟大的努力。

他盼望拉曼大学学院在未来能够通过申请升格为大学，因为以该学府现有的各项设备，已经符合大学标准。

2019年1月7日，甘武与世长辞，享年94岁。

他一生“心系拉曼”，令人怀念。

甘武档案

来自吉隆坡甲洞的拿督甘武，幼年时曾在吉隆坡甲洞华小就读3

年，拥有华文根基，之后他获得政府提供奖学金前往新加坡莱佛

士学院修读理科，毕业后再获得奖学金在马来亚大学修读荣誉学

位，并成为受教育官员推介的6名毕业生之一。

●1959年担任吉打英文中学校长

●1960年担任吉打州教育局长

●1961年至1964年升任柔佛州教育局长

●1964年担任槟城教育局长

●1966年担任砂拉越教育司

●1969至1978年担任教育总监

任期间的教育部长：

●敦阿都拉萨（1954-1956年）

●丹斯里基尔佐哈里（1957-1959年，1965-1968年）

●阿都拉曼达立（1959-1965年）

●敦拉曼雅谷（1969-1970年）

●敦胡先翁（1970-1974年）

●敦马哈迪（1974-1978年）

●敦慕沙希淡（1978-1981年）