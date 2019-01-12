【暖势力】首位华人教育总监‧甘武一生心系拉曼
【暖势力】首位华人教育总监‧甘武一生心系拉曼
（八打灵再也12日讯）历经513事件的风雨飘摇，见证拉曼学院的垦荒岁月，身为马来西亚首位华人教育总监，也是拉曼学院推动先驱之一的已故拿督甘武，是众口称赞的成功教育家。
从教师、校长、州教育局长、州教育司，再到教育总监和院长，他在任期内曾为包括首相敦马哈迪在内的7个教育部长服务，并献议统一国内学生校服和庆祝教师节。退休后，他继续奉献教育界，开拓由华裔非政府组织启动的学府，福泽后世，百年树人。
他把将近40年的职业生涯都奉献给教育，在教育这条路上砥砺前行，始终秉持坚毅的精神和态度，不曾言弃。
走在教育先驱的道路上，甘武与拉曼学院有着密不可分的关系，尤其当时国家处于政治动荡的情形，拉曼学院的地位岌岌可危，若不是甘武，也许这所学院就无法保存下来。
迎接拉曼大学学院欢庆创校50周年之际，甘武在离世前接受星洲日报专访，侃侃而谈他在拉曼创立时期的点滴。受访时他思路清晰，谈起拉曼初创时期所面对的种种挑战和困难时，更是滔滔不绝。
退休后受聘拉曼执教
1969年至1975年间，拉曼在最初创立的时候，没有映入眼帘的庞大校园，也没有绿意盎然的校区环境；或许说，连自家的学院也没有。
当时身为教育总监的甘武，毅然批准5间位于吉隆坡及八打灵再也的中小学课室，充当拉曼的临时课室，让学生学习。
他适时地伸出援手，让人感动。
国内发生513动荡事件时，甘武为拉曼学院忧心忡忡，虽然一度怀疑学院是否能挺过去，但他仍选择与拉曼同在，走过最艰难的时刻。
1979年退休后，甘武并没有接受政府公务员领域委任，包括公共服务委员会、教学服务委员会、武装部队委员会及选举委员会等，反而在时任交通部长兼马华总会长丹斯里李三春的建议下，继续投入杏坛，受聘到拉曼学院执教，成为该学院工程系院第一任院长。
他选择继续为拉曼发展付出贡献，但也不忘与教育部、其他部门和政府机构保持友好联系和沟通渠道。这一点，众人有目共睹。
513时忧拉曼走不下去
甘武忆述，在1969年时任执政党的政治宣言中，拉曼学院是政府承诺推动的4个教育机构之一，另外3个为位于槟城的理科大学、马来西亚国立大学（UKM）以及玛拉理工学院。
然而，拉曼于1969年5月13日经历种族冲突事件时，却面临著存在意义的重要关键，这让他感慨：“拉曼，还能走下去吗？”。
他提到，在513政治动荡局势下，国家进入紧急状态，全国事务改由时任副首相阿都拉萨领导的“国家紧急委员会”掌管。
与此同时，吉隆坡实行禁宵、国会和州议会被迫暂停，所有政党和社区组织活动也无法幸免，同样遭到停止。
“当时，政府权力全交给国家紧急委员会接管，而由马华所创立的拉曼学院能否继续运作、拉曼的未来生存发展，都变成马华甚至华社担忧的事情，其也确确实实成为严峻的考验。”
“在当时的国家紧急委员会中，更没有任何一名马华代表或声音。怎么办？”
他叙述，拉曼学院当时还面对著各式各样政治要求和指控，如创办拉曼是不符合国家利益、使用英语为教学媒介语被视为违反国家教育政策等。
更令人不解的是，就连拉曼学院提供完整专业的大学学位课程，也被喻为是严重违反1961年教育法令。
“拉曼”占独特地位意义
对甘武来说，拉曼这一路走来很不容易，但他与拉曼携手共度风雨，甘之如饴。
提及他在拉曼担任工程系学院第一任院长的工作时，他笑说：“我不认为这是一项艰巨的任务，我乐在其中，我是拉曼的开拓者之一。”
当时，在创立和推动拉曼学府发展工作，马华3位代表有敦陈修信、敦林良实及丹斯里许启谟；政府的代表东姑阿都拉曼、敦阿都拉萨、丹斯里佐哈里及拿督甘武。
谈起与学生之间的互动时，他更是腼腆地微笑。他自认本身是个具有亲和力，但同时重视学生纪律和品格的老师。
拉曼在经历过“闯荡的岁月”后，甘武自信满满地说，直到现在，没有任何一所大学能够使用“TunkuAbdul Rahman”（拉曼）的校名，这就足以展现出拉曼在国内占据独特的地位和个体性的意义，无可取代。
告别杏坛仍关心拉大
2013年5月2日，拉曼学院正式升级为拉曼大学学院（拉大）。尽管在1988年正式告别杏坛，甘武依然非常关心拉大的发展。
拉曼大学学院先前也宣布校内10栋大楼改以先贤和有功人士命名，以感谢他们曾为拉曼所做出的贡献，其中一栋名为M楼的建筑物，就是名为“拿督甘武楼”。
走过半个世纪的历史时刻，甘武指出，拉曼是国内第一所由华裔非政府组织卯足全力推动和创立的学府，具有历史性的指标，也是华社崇高的表现和伟大的努力。
他盼望拉曼大学学院在未来能够通过申请升格为大学，因为以该学府现有的各项设备，已经符合大学标准。
2019年1月7日，甘武与世长辞，享年94岁。
他一生“心系拉曼”，令人怀念。
甘武档案
来自吉隆坡甲洞的拿督甘武，幼年时曾在吉隆坡甲洞华小就读3
年，拥有华文根基，之后他获得政府提供奖学金前往新加坡莱佛
士学院修读理科，毕业后再获得奖学金在马来亚大学修读荣誉学
位，并成为受教育官员推介的6名毕业生之一。
●1959年担任吉打英文中学校长
●1960年担任吉打州教育局长
●1961年至1964年升任柔佛州教育局长
●1964年担任槟城教育局长
●1966年担任砂拉越教育司
●1969至1978年担任教育总监
任期间的教育部长：
●敦阿都拉萨（1954-1956年）
●丹斯里基尔佐哈里（1957-1959年，1965-1968年）
●阿都拉曼达立（1959-1965年）
●敦拉曼雅谷（1969-1970年）
●敦胡先翁（1970-1974年）
●敦马哈迪（1974-1978年）
●敦慕沙希淡（1978-1981年）
评论