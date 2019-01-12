《大地回春》片场火灾煎熬走过了．林德荣：制作费严重超支 《大地回春》也因为发生火灾意外而严重超支，原本350万令吉的制作费，现已提高至450万令吉，超出的100万令吉是包括给受伤的演员体恤金、医药费和其他费用，当中体恤金占了15万令吉，林德荣说，他们是依据演员受伤的严重度分发体恤金，每人的金额不一样。

林德荣和黄罕铭皆表示，《大》片演员上下一条心一起宣传《大地回春》。（图：星洲日报）

（蕉赖12日讯）虽说男儿有泪不轻弹，但林德荣却为了贺岁电影《大地回春》片场发生大火一事险患上忧虑症，忆起当时自己从煎熬中走过来，林德荣昨在杀青宴上泣不成声，须拿手帕出来抹泪水。《大》也因为发生火灾意外而严重超支，原本350万令吉的制作费，现已提高至450万令吉，超出的100万令吉是包括给受伤的演员体恤金、医药费和其他费用，当中体恤金占了15万令吉，林德荣说，他们是依据演员受伤的严重度分发体恤金，每人的金额不一样。

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“王骏是第一个说不拿体恤金的演员，之后更说把他的那份给方叔（叶清方）。杨盼盼同样也是拒绝收下，但我们还是坚持给每个伤者演员一个红包。”林德荣也解释了保险赔偿的部份，他指戏中的公公婆婆演员因年纪都已超过60岁，很难找到保险公司受保，最后还是找到了一家，“但也只有残废和死亡才会获得较高额的保险金，烧伤意外的赔额很少，只拿到6万多令吉，而我之前说过负全责，就要把整个责任扛起来。”

问林德荣目前电影已超支100万令吉，是否要收更高票房才能回本？林德荣说：“我完全不敢去想这问题，很大压力，但希望借着大家的正量，能够有好成绩，当年《阿炳心想事成》收755万令吉票房，这次可能要去到800万令吉才能回本。”林德荣自嘲过往他拍贺岁片“随随便便”都跑100场宣传、发布会请媒体吃鲍鱼、安排幸运抽奖，烧钱一点都没在怕，但这次因大火事件他真的用光所有钱了，《大》片的宣传缩减成10场而已。

林德荣（前右四）和导演黄罕铭（前右三）皆表示，《大地回春》演员上下一条心一起宣传年初一将上映的这部电影，杨盼盼、罗家英、吕锐也将会合大家出席本月29日举行的首映礼。（图：星洲日报）

梁祖仪边看边流泪

除了林德荣，出席杀青宴的还有导演黄罕铭、出品人拿督林文祥、女主角梁祖仪及其他演员刘志忠、黄宝胜、庄满满、谭业水、张利等。

林德荣说：“发生火烧事件让我们整部电影所有人上下一条心，发挥团结互爱互助的精神。”黄罕铭亦说：“这件事让我更加坚定不能辜负这部电影的所有人。”而梁祖仪坐在台下看银幕播出《大》幕后片段时，亦频频拭泪，哭成泪人儿，她之后上台演唱《大》主题曲《你的笑我的幸福》，邀请公公婆婆演员一起伴舞，台下的黄罕铭因感触甚大而边看边流泪。

​此外，林德荣也透露《大》片将于本月29日举行首映礼，届时杨盼盼、罗家英、吕锐将会会合大家，全员到齐壮大声势一起宣传，他说：“杨盼盼本月初才做了盘骨手术，所以她可能会坐轮椅出席。”另外，众人也期盼方叔能如期在农历新年前出院，跟大家一起宣传。

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