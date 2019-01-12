日本体坛爆发性丑闻 据日本媒体报道，现年43岁的日本U20田径队教练秋本纯男涉嫌于宫崎工业高中执教期间性侵犯多名女高中生，本人已矢口否认，而宫崎县教育委员会现已展开调查，日本田径协会将待结果出炉后才进行处置。

（东京12日综合电）据日本媒体报道，现年43岁的日本U20田径队教练秋本纯男涉嫌于宫崎工业高中执教期间性侵犯多名女高中生，本人已矢口否认，而宫崎县教育委员会现已展开调查，日本田径协会将待结果出炉后才进行处置。

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秋本毕业于顺天堂大学，曾是名铅球选手，后来在宫崎工业高中担任教练，执教能力获得公认，因此被邀请出任正专注培养奥运选手的U20田径队的抛掷部教练。

威胁学生不准告诉家长据日本某周刊消息，秋本在宫崎工业高中执教期间曾对多名女学生进行性侵犯行为，并威胁学生不能告诉家长，否则不能继续在田径队。他甚至要求学生的妈妈当自己的爱人。

他在严令禁止田径队选手间谈恋爱的同时，却对女学生表示：“如果你不和教练发生超出恋爱的关系，不可能会变强，不可能赢比赛，这是世界田坛的一个定理。”

据受害者口述，在外地比赛时，秋本会在晚上把她叫到自己房间为她按摩，但手却曾伸进衣服里给她按摩。