亚洲杯·2连胜携手晋16强·中韩末轮争盟主 中国和韩国在本届亚洲杯足球赛的第2轮小组赛皆成功取胜，双双在C组以2仗全胜的战绩提前一轮出线，两队将在末轮小组赛展开盟主争夺战。

韩国在后卫金玟哉破门下，以1比0击败吉尔吉斯，成功以2仗全胜的战绩提前一轮出线，图为金玟哉进球后庆祝。（图：法新社）

（阿布扎比12日综合电）中国和韩国在本届亚洲杯足球赛的第2轮小组赛皆成功取胜，双双在C组以2仗全胜的战绩提前一轮出线，两队将在末轮小组赛展开盟主争夺战。

广告

世界排名第76的中国在意大利名帅利皮的带领下，在本届亚洲杯的表现出色，他们先是在首轮以2比1击败吉尔吉斯，之后在昨日（11日）的次轮凭藉前锋武磊梅开二度和边锋于大宝打入1球，以3比0击败菲律宾。

C组另一支球队“太极虎”韩国在次轮凭藉后卫金玟哉破门，以1比0小胜吉尔吉斯，也成功拿下2仗全胜的战绩，提前一轮出线。

中国暂居C组第1

目前，中国因净胜球领先排在C组第1，而韩国排在第2，因此两队将在末轮的对决中争夺盟主的位置。

武磊在对垒菲律宾以两记世界波破门后，表现震惊了世界，曾受到皇家马德里关注的他因此登上西班牙社交网络热搜的第9名。

而韩媒《韩联社》也罕见的称赞了武磊的表现，他们表示武磊的两个进球堪称梦幻。

广告

孙兴慜赶回来战中国

在末轮小组赛，亚洲一哥孙兴慜将从托登罕热刺回归韩国，预计他在对垒中国的盟主关键战中将上阵，让人们期待他与武磊之间的对决。

不管怎样，收获2连胜让中国信心大增，利皮表示：“我一直和球员强调必须在精神层面打出侵略性，不要害怕和畏惧对手，我认为中国可以在亚洲与每一个对手踢出势均力敌的比赛。”

在B组的卫冕冠军“袋鼠军团”澳洲凭藉前锋麦拉伦和吉安努及边锋玛比尔破门，以3比0击败巴勒斯坦，从首轮0比1不敌约旦中反弹。澳洲目前积3分排名第2，落后榜首的约旦3分，并且领先第3及4的叙利亚和巴勒斯坦2分。末轮，澳洲将对垒叙利亚，必须尽力取胜以拿下出线资格。

广告

日本追击阿曼

而在明日，在去年俄罗斯世界杯成功晋级16强的“蓝武士”日本将迎来F组第2轮小组赛，预计他们能战胜小组垫底的阿曼，以2仗全胜的战绩提前出线。

同样在F组乌兹别克将对垒实力不如自己的土库曼，取胜出线应不成问题。

2020年世界杯的东道主卡塔尔则将对垒近几年实力大幅下滑的朝鲜，放眼E组2连胜提前线。