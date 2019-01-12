郑敬基童颜．李日朗签约当歌手隔天哥哥逝世 港星郑敬基和李日朗，联同大马的夏日风采（郭雯雯和郭燕燕）及陈莉祝，昨晚在《回想哥哥与梅姐闪耀金曲演唱会》中，演唱约50首经典金曲，演唱会近午夜12时才结束。

郑敬基很会撩女粉丝，开唱不久即有女粉丝上台送花，他二说不说“抱紧处理”，将女粉丝紧紧拥在怀中。（图：星洲日报）

（吉隆坡12日讯）港星郑敬基和李日朗，联同大马的夏日风采（郭雯雯和郭燕燕）及陈莉祝，昨晚在《回想哥哥与梅姐闪耀金曲演唱会》中，演唱约50首经典金曲，演唱会近午夜12时才结束。郑敬基重提1993年与“哥哥”张国荣拍《白发魔女传》，两人对戏时，哥哥说哭就哭，两滴眼泪正正滴在郑敬基脸上，他说：“就是这样，从此我有了哥哥的精华素在皮肤里，童颜就是这样来的。”

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5位歌手在不插电环节，各自分享自己与偶像的点滴，像夏日风采曾在偶像“梅姐”梅艳芳手中接过奖座，当年两人在香港颁奖凭歌曲《这是爱的故事》拿奖，获梅姐亲自颁奖，让两人此生永远难忘。而李日朗指自己2003年3月31日签约成为歌手，没料隔天4月1日哥哥就跳楼自杀，他有感人生中的遗憾就是未见过偶像哥哥一面。不过，好友郑敬基非但没同情他，反而指李日朗“带塞”，还开玩笑指：“我今晚跟你合唱后，明天会怎样啊……？”换来李日朗作状打他。

昨晚演出，哥哥和梅姐的经典金曲唱不完，5位歌手有独唱部份也有合唱环节，梅姐的《淑女》、《坏女孩》、《梦伴》、《将冰山劈开》、《夕阳之歌》肯定少不了，夏日风采和陈莉祝，不仅声线酷似连服装也带有梅姐的影子，观众边听歌边不断拍手。而郑敬基和李日朗也在演唱哥哥的歌曲时，尽量加入他的元素，例如《风继续吹》、《有谁共鸣》、《American Pie》、《不羁的风》、《Monica》、《今生今世》、《左右手》、《当年情》等，当然哥哥是无人能取代的，但郑敬基的幽默和李日朗俊俏模样，观众十分受落看得非常投入呢！

身穿全白西装的李日朗第一次来马，对大家的热情感受宠若惊，并在自我介绍时晒出自己上个月凭自编自导自演的电影《特区》在《第二届中韩国际电影节》获颁的新人导演奖，十分自豪。（图：星洲日报）