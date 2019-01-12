教育政策研委会:着手改善‧教育政策广征民意 该委员会今日发表文告指出，内阁在2018年6月6日的会议上决定由教育部成立国家教育政策研究委员会，以审查国家教育政策，包括改善从学前教育到大学的课程和教育体系，包括提升学生的公民意识和价值观。

（吉隆坡12日讯）国家教育政策研究委员会（JKD）公开征求民众的意见，以改善国家教育政策。

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该委员会今日发表文告指出，内阁在2018年6月6日的会议上决定由教育部成立国家教育政策研究委员会，以审查国家教育政策，包括改善从学前教育到大学的课程和教育体系，包括提升学生的公民意识和价值观。

为了履行这一责任，由13名成员组成的国家教育政策研究委员会正在进行一项调查，以收集马来西亚人的意见，包括个人，团体和机构针对改进和改变国家教育系统的建议。

此外，国家教育政策研究委员会还与利益相关者举行了一系列会议，进行面对面讨论，公开对话会，简报会和讲座，以了解利益相关者对现有国家教育体系的看法。

该委员会呼吁民众可透过网站https://goo.gl/forms/fq0dj2BFqQPoGEZx1或电邮至[email protected]，向该委员会提出如何改善国家教育政策的建议。

新闻背景

教育政策研委会

去年10月成立

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教育部长马智礼于去年10月18日宣布成立国家教育政策研究委员会（JKD），让这个独立机构检讨我国的教育政策。

上述委员会的任期是6个月，会在今年4月任期结束前，将完整报告及对教育政策的建议提呈给教育部长。

委员会将于国家教育顾问理事会合作，检讨2013至2025年教育大蓝图（学前教育至中学以后的教育）及2015至2025年《马来西亚高教发展蓝图》，并向教育部提出建议。

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国家教育政策研究委员会向民众的提问

1 您欲建议的政策重点领域（STEM、STEAM/技职教育/国民型学校/各源流学校/语言/教育支援/华文独中统考/教育设施/大专法令及公立大学学生/教师教育和其他）

2 和我们分享目前的问题、需要什么改变、您的展望及希望这个政策会达到的目标什么，您认为这个政策适合我国的最佳做法，还有世界各国实行的做法。

3 您认为这是针对什么教育水平的政策？（如学前课程、小学或大学）

4 请提出您的建议。（请确保你的建议是建议、有关联、可行、创新及符合马来西亚人的价值观及文化，具未来元素及令人鼓舞的。这些建议可以是全新或极佳点子，也可以是更集中或具针对性的。）

5 请提出这项建议的理论。（一项建议必须获得理论支持）

6 请提出建议的相关或可参考政策