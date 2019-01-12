MCMC：增加30%‧大马人转用网络通话 MCMC表示，在其最新的2018年互联网用户调查（I U S2018）中，大马互联网用户在去年通过社交媒体通信程序使用视频和语音呼叫，相比2016年增加了近30%。

（吉隆坡11日马新电）根据马来西亚通讯及多媒体委员会（MCMC）的一项调查显示，与传统语音通话相比，大马互联网用户越来越多地转向使用在线视频和语音通话。

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MCMC表示，在其最新的2018年互联网用户调查（I U S2018）中，大马互联网用户在去年通过社交媒体通信程序使用视频和语音呼叫，相比2016年增加了近30%。

而MCMC也表示，随著网络数据费用变得越来越便宜，这种趋势将成为大马人的常态。

“目前大马总人口中有87.4%使用互联网，而2016年仅为76.9%；根据国际电信联盟（ITU）的报告，目前全球平均水平为51.2%。”

“然而，通过社交媒体通信程式发送短信的通信方式，仍然是大马互联网用户中最受欢迎的在线活动（2016年为93.3%，2018年为96.5%）。”

根据网际网络测速公司Ookla在2018年11月公布的“速度测试全球指数”，我国的固线宽频下载速度，从2018年1月的23Mbps大幅增加至58Mbps，增长了将近三倍。

MCMC表示：“这一发展趋势将使大马人，特别是企业能够通过在线活动最大限度地提高潜在的收入。”

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有关年度调查是于2018年4月26日至8月10日期间，通过电话随机采访全国4160名互联网用户后所取得的样本。