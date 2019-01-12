刘东源：成果丰硕‧看好中马教育合作前景 她指出，两国于2011年签订了有关承认高等教育学位和学历的协定，2015年，大马政府已经同意承认820所中国大学的学位。

陈志成（右起）赠送水果礼篮给刘东源。左是祝金平。（图：星洲日报）

（吉隆坡12日讯）中国驻马大使馆领事参赞刘东源说，中国和大马在教育的合作取得丰硕成果，中国看好未来中马教育合作的前景。

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她指出，两国于2011年签订了有关承认高等教育学位和学历的协定，2015年，大马政府已经同意承认820所中国大学的学位。

“所以在马中教育合作方面，我们很看好前景的，中国大使馆在促进两国教育合作方面继续作出努力。”

中已成亚洲最大升学目的地

她今日在“2019年中国高等教育展”的开幕仪式上致词时说，中国政府高度重视教育，目前约有49万外国学生在中国留学，已经成为了亚洲最大的升学目的地。

她说，中国投入在教育方面的资源越来越多，希望将来有更多来自世界各地的学生到中国留学。

她说，在大马，华文教育被政府认可，尽管目前仍有独中统考受承认方面的问题，但客观的说，大马华文教育体系在世上是独一无二的，除了中国以外，大马的华文教育是独树一帜的。

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她指出，学生在选择人生未来方向时，一定要把自己放到世界的发展趋势中，顺应世界发展的潮流，这样一来，未来人生和职业规划才会完美。

她说，在大马，从幼儿园开始一直到大学都有华文教育体系支撑，所以大马学生回到祖籍国——中国读书是顺理成章的事，而且在中国的科系选择很多，有传统的科目，也有新兴的科目，如电子物流、跨境电商等。

“今天的社会需要甚么人才？中国现有的科技发展日新月异，跨境电商只是其中的一部份，但非常有代表性，当中，阿里巴巴集团做的事业在中国和世界是领先的，它需要大量的人才。”

她说，2017年，中国的数字经济规模已经达到了27.2万亿元人民币，占中国2017年国内生产总值达32.9%，可见数字经济对一个国家在将来发展的重要性。

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她说，前几天，中国的航天领域有突破性的发展，“嫦娥四号”带著“玉免”历史性首次在月球背面著陆，证明了中国当今的科技发展是世界领先水平的，所以希望有更多大马学生到中国去感染中国的发展。

刘东源：看好未来中国和大马教育合作的前景。

陈志成指莫泽林危言耸听

“传统升学辅导不合时”

大马留学中国中心主任陈志成说，以传统又肤浅的格局推动教育辅导的做法并不切合时局发展，也不能真正的照顾到华裔子弟的升学辅导。

“勿以为免费辅导学生感到自豪，毕竟事实证明，免费的东西往往都是最贵的，而且也在浪费学生的青春，让学生错失良机。”

他强调，新时代的教育发展必须用新的思维、新的落实和服务方法，及新格局的视野。

他说，墨守成规和拘于保守的老旧行事作风，并不能让大马学子取得适合自身志向和符合未来社会需求的科技。

他今日在“2019年中国高等教育展”开幕仪式上致词时，回应留华同学会会长莫泽林的言论时，如是指出。

莫泽林日前指出，由于中国大学教育普及化和广招海外学生，出现了许多教育中介进行“招生”，有的甚至直接和相关大学洽谈，“承包”大学提供的奖学金，进行包装后来马招生。

不认同中介危及学子

他说，这些大学提供的奖学金原本是可以直接给大马学生，惟在中介介入后变成变相的“优惠”配套，如果这种现像不立刻纠正，最终可能会损害到大马赴华深造的学生。

陈志成说：“对于莫先生的危言耸听以及无的放矢，我不是对号入座，但绝不表认同其说法，他指中介的手法层出不穷，我倒想了解究竟有多少中介在玩甚么手段来危及学子。”

他指出，真正对学生负责任的做法是，不仅为有意到中国升学的学生做好心理建设和志向规划，也应协助申请到最好的大学奖学金，并且提供最佳的课程，以便让学子毕业后有更好的就业机会。

另一方面，他说，中国的发展就是大马的机会，而中国机会是世界共享，身为同文同种和懂得华文的大马学子更加应该要把握机会。

他说，按国内外的政经发展状况，到中国升学和让学生提前接触中国、了解中国、学习中国的发展技术已是大势所趋。

“2019年中国高等教育展”是由留学中国预科教育联盟、“一带一路”人才培养校企联盟、全球跨境电商教育联盟主催，而大马留学中国中心是承办单位。

出席者包括阿里巴巴集团国际贸易事业部马来西亚拓展专家沈珉豪、中国驻马大使馆一等秘书兼领事王志民和留学中国预科教育联盟副秘书长祝金平。