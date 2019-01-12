意大利杯·冬休充电整装待发·拿波利要双杀萨索洛 意大利杯16强明日将进行3场赛事，当中拿波利将主场对阵萨索洛，刚结束冬休的主队将期盼2019年首战迎来开门红，并抢下8强门票。

（拿波利12日综合电）意大利杯16强明日将进行3场赛事，当中拿波利将主场对阵萨索洛，刚结束冬休的主队将期盼2019年首战迎来开门红，并抢下8强门票。

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虽去年最后2战分别败于强敌国米及险胜降级区球队博洛尼亚，但即将展开这赛季意大利杯和2019年首秀的拿波利经过冬休调整，将能以最佳状态与阵容出击，想打败此前连挫2支低级联赛队伍晋级16强的萨索洛应不难。双方这赛季在意甲的首回合交手，当时拿波利坐镇主场以2比0击退萨索洛

国米一片寂静迎弱旅

而国米主场对贝内文托的赛事因主队球迷早前种族侮辱拿波利中卫库里巴里，将执行2场闭门战中的第1场，在一片寂静下的球场中踢球，双方球员是否因此表现受到影响将备受关注。

贝内文托为上赛季意甲垫底降级球队，在意乙虽仅位居第6名，但于意大利杯第3圈曾打败意甲球队乌迪尼斯，表现不俗。不过此番对手国米实力更上一层楼，预计贝内文托应难以给予顽抗。

当天另一场比赛则是都灵坐镇主场与菲奥伦迪纳的意甲球队对决，双方实力与近况相差无几，一场恶战在所难免。