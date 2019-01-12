蒋劲夫家暴案落幕．前女友逆转接受道歉 蒋劲夫11日透过律师在网上公开了前女友中浦悠花的声明，并附有翻译。声明大概内容指中浦悠花准备接受道歉。

（中国．北京12日讯）中国男星蒋劲夫早前因家暴事搞到一身蚁，但最后获准由日本回国，并得到当地警方不起诉处理。蒋劲夫11日透过律师在网上公开了前女友中浦悠花的声明，并附有翻译。声明大概内容指中浦悠花准备接受蒋劲夫的道歉，对蒋劲夫得到不起诉处分予以接受，强调此次案件的起因是私事，因事件被复杂化，希望今后不再被炒作，网络中如再有诽谤中伤，会考虑以法律途径进行追诉。

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中浦悠花是在个人Instagram发文，表示接受这个结果，也要求“以后不再被媒体炒作，想找回宁静的生活”。

中浦悠花解释，跟蒋劲夫的交往过程中，因为双方经历不同、恋爱观差异，加上语言有隔阂，无法正确传达想法，所以常常产生争执，后来在大吵中被对方动手殴打。事发后，中浦悠花收到蒋劲夫的道歉，原本打算就此接受，但因为事件已在网路上曝光，她受到越来越多网友非难，才又接受了媒体采访。

她表示，采访时受到媒体故意诱导，说出了过度主观的言论，被加以报道后，变成了与事实不一的情况，“现在冷静想想，我当时反应太过度了，对此感到非常的遗憾。”她指控部份媒体和网路评论扭曲事实，导致自己和蒋劲夫都成为网路暴力的被害者。