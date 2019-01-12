卡维斯临阵宣布弃战‧金马仑补选四角战 金马仑国会议席补选今早完成提名，随着人民进步党主席丹斯里卡维斯临阵宣布弃战，而中途杀出一名退休讲师的“程咬金”后，这场补选出现四角战，正式开启为期14天的竞选期！

左起是独立人士沙烈胡 丁、独立人士黄承毅、国阵候选人南利莫哈末诺以及希盟候选人马诺佳兰。（图：星洲日报）

（金马仑12日讯）金马仑国会议席补选今早完成提名，随着人民进步党主席丹斯里卡维斯临阵宣布弃战，而中途杀出一名退休讲师的“程咬金”后，这场补选出现四角战，正式开启为期14天的竞选期！

广告

除了希盟及国阵的朝野阵营硬碰硬对垒外，另两名候选人皆以独立人士身份上场，其中一系草帽及农人装扮的黄承毅，不拼支持者多反力争创意，其抢镜的造型也因而被评为金马仑的“Phua ChuKang”，意外成为全场聚焦的亮点之一。

第4度披甲上阵的希盟候选人马诺佳兰，今早约8时30分在大批希盟巨头的陪同，以及一片红海的护航之下，声势浩大率先出发前往位于丹拉那打国中的提名中心，炽热的气氛，令高原的冷爽气候也一并“热”起来。

紧接着，沦为在野党的国阵阵营也不输阵，各成员党如巫统、马华、国大党，以及已脱离国阵的民政党等派出支持者到场助选，放眼望去尽是蓝海一片，当以国阵直属党候选人身份代表国阵竞逐的南利莫哈末诺抵步时，现场更是高喊“国阵重生”、“在野党重生”的口号助威，声势浩大。

马诺佳兰在大批希盟巨头的陪同及一片红海的护航之下，声势浩大率先出发前往位于丹拉那打国中的提名中心。

国阵阵营也不输阵，各成员党都派出支持者到场助选，放眼望去尽是蓝海一片。前排右六起是莫哈末哈山及南利莫哈末诺。

卡维斯宣布支持希盟

尽管早前宣布竞选的人民进步党主席丹斯里卡维斯也在数十名支持者的陪同下抵达提名中心，然而最终没步入提名中心内，仅于外召开新闻发布会宣布不竞选，并全力支持敦马哈迪及拿督斯里安华所领导的希盟政府。

金马仑国席补选选举官拿督依萨在提名结束后宣布，选委会共接获4名候选人提交提名竞选表格，经过审核后，没有候选人被拒绝，而4名候选人的抽签顺序分别是沙烈胡丁、黄承毅、南利莫哈末诺及马诺佳兰。

广告

出席的希盟领导人包括公正党署理主席拿督斯里阿兹敏、副主席蔡添强、策略局主任沈志勤、槟州行政议员章瑛及阿菲夫、希盟总秘书赛富丁、关丹区国会议员傅芝雅、行动党主席陈国伟、署理主席哥宾星、副主席古拉、组织秘书陆兆福、政治教育局主任刘镇东、副组织秘书苏建祥、组织局秘书伍薪荣、国会公共账目委员会副主席黄家和、槟州政治教育局主任沈志强、文冬国会议员黄德、诚信党主席末沙布、选举主任哈达南利及土团党总秘书拿督马祖基。

国阵领导人则包括巫统代主席拿督斯里莫哈末哈山、国阵总秘书拿督斯里纳兹里、巫统副主席拿督斯里依斯迈沙比利及拿督斯里马哈基尔、巫统最高理事拿督斯里阿末马斯兰、马华副总会长拿督陈德钦、马华总会长兼金马仑国席补选总协调拿督斯里郑联科、妇女组主席拿督王赛之、马青总团长王晓庭、前彭亨州联委会主席拿督斯里何启文。