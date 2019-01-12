黄宝君．章子怡的综艺路 章子怡因为接演综艺节目《妻子的浪漫旅行2》，让一位喜欢了章子怡13年的粉丝大喊不能接受嚷着要脱粉，并在网络上写了一篇长文，立马引起不小的讨论。

章子怡因为接演综艺节目《妻子的浪漫旅行2》，让一位喜欢了章子怡13年的粉丝大喊不能接受嚷着要脱粉，并在网络上写了一篇长文，立马引起不小的讨论。现在不少人无论大小事，一言不合就喊脱粉，说到底，是粉人还是粉人设呢？

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事实上，章子怡粉丝脱粉也不是一次两次了，章子怡要嫁给汪峰，家里人反对，粉丝更是对她的选择不理解。这些年大大小小的事走了不少粉丝，估计章子怡自己也司空见惯。不过，人家章子怡似乎也没怎么受影响，婚后生了女儿醒醒，成为幸福人妻。

有网民评论说：“当你的偶像走了不同的路线，背离了你当初喜欢她的理由，脱粉完全没有问题。”但艺人接综艺节目是个人自由，“综艺真人秀才是展示一个人真的品质的时候”，或许通过这几个接地气的节目反而感受到章子怡率真可爱的一面。

无论如何，还是会有很多粉丝去支持偶像，如果不喜欢了，脱粉也是正常现象。

其实章子怡也不是第一次录综艺，为什么这次粉丝反应这么激烈？在娱乐圈流传已久的“鄙视链”，拍电影的看不起演电视剧的，说他们不专业；演电视剧的看不起综艺咖，嘲他们没作品。不管粉丝怎么叫嚣脱粉，章子怡就是不回应，你脱你的，我做我的。也许她不在意，又或者她有些选择无法对粉丝解释？如今，电影咖录综艺也变得常见，到底电影咖录综艺，走下神坛是锦上添花还是自掘坟墓呢？其实对于电影咖们而言，虽有影帝、影后光环加身，但参加综艺可以增加家庭观众粉，收割更多关注、扩大粉丝群体，是最直接有效的方法之一，所以，综艺节目对电影咖来说，存在的效果也各有不相同。

说到底，综艺节目没有对错，关键是这些电影咖们选节目的水平。