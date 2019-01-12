阿兹哈：涵盖10遵循承诺‧各候选人签署宣誓书 他指出，选委会已援引1954年选举犯罪法令第27B条文之下成立4支竞选执法队（PP-KPR），全面监督竞选期间的各阵营竞选活动。

（金马仑12日讯）选委会主席阿兹哈表示，选委会已准备涵盖10项遵循承诺的宣誓书供各候选人签署，以便候选人在竞选期间遵循1954年选举犯罪法令的所有条例，以及任何相关的条规。

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他指出，选委会已援引1954年选举犯罪法令第27B条文之下成立4支竞选执法队（PP-KPR），全面监督竞选期间的各阵营竞选活动。

他今早在丹拉那打国中的提名中心召开新闻发布会指出，金马仑国席补选的提名情况一切顺畅，并无任何候选人被当局拒绝接受提名。

他也敦促候选人谨慎挂放及派发竞选宣传品，选委会会撤下任何涵盖负面元素或违犯条规的竞选宣传品，而含涵有邪恶字眼或引发种族情绪的竞选宣传品也是一律不被允许。所有的政党禁止于投票日当天开设或维持竞选中心的运作。

办政治座谈会须取执照

他强调，各阵营也必须取得警方的批准执照后才能举办政治座谈会，否则警方有权利针对非法的座谈会采取行动。

他指出，选委会预测是次的投票率约70%，他也呼吁选民踊跃出来投票，以履行公民的责任。选委会预计会于投票日当晚10时前公布成绩。

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他说，配合金马仑国席补选，选委会也已委任分别来自于11个组织的85名选举观察员，计有选举改革委员会、净选盟2.0、非政府组织愿景工程（ENGAGE）、国立大学、行动大马、大马监督贪污协会等。

出席者包括选委会秘书拿督莫哈末依利亚斯及依萨。