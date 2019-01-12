《溏心》班底演舞台剧《秘密》．李司棋想当喜剧咖 “我内心有佻皮的一面，我的喜剧演得很好，能够成为演员的，其实内在什么（性格）都有，我有佻皮、搞笑的一面，只是没人去点燃它而已。”

李司棋和夏雨早在“黑白电视”年代就已合作，但夏雨当年性格高傲，不主动跟人打招呼，两人拍《溏心风暴》系列已俨如一对“老夫老妻”，但要到《溏心3》二人才建立更深厚的感情，李司棋说：“我们合作太多年了，大家感情就像家人一样，会有不开心、执着、争执的时候，我比较坦白，他就会发脾气，但也只是当下发过就算了，其实是可爱的，但就要哄他咯！”（图：星洲日报）

（吉隆坡12日讯）你能否想像“大契”李司棋演喜剧？向来在电视剧中以正经、严肃、好妈妈形象示人的“司棋姐”李司棋，原来一直渴望挥别“善姨”、“大契”的影子，不欲一直重复过往的角色，“我内心有佻皮的一面，我的喜剧演得很好，能够成为演员的，其实内在什么（性格）都有，我有佻皮、搞笑的一面，只是没人去点燃它而已。”

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3月移师云顶演出

全新舞台剧《秘密》由香港搬至大马，3月30日在云顶云星剧场演出，由《溏心风暴》系列核心演员夏雨、李司棋、米雪及阮兆祥，携手江美仪和刘锡贤联合呈献。李司棋和夏雨提前来马为舞台剧宣传。

李司棋和夏雨接受《星洲娱乐》专访表示，舞台剧《秘密》的内容带点胡闹及喜剧元素，剧情扑朔迷离、让观众看了会自行脑补。李司棋饰演的角色是个病患者，她自嘲1999年曾患癌症后，港媒每隔二三年便会有报道出来，指她癌症复发、健康欠佳，她说：“我也不知道为什么会这样，其实我的健康好得很，但他们就是乐此不疲，其实跟我的角色一样，究竟我是有病或者没病，那就要看了舞台剧才知道了。”

舞台剧瘾被勾起

夏雨分饰2角色

夏雨指，很少有舞台剧剧本是全新剧作，2年前在拍《溏心风暴3》时，他看到李司棋演舞台剧《小城风光》，勾起他的舞台剧瘾，他这次更会一人分饰两角，甚具挑战，“这个全新故事，大家都跳脱以往框框，挑战不一样的角色，不要以为看到我们又是《溏心风暴》，连米雪也说角色很新鲜。”

去年播出《溏心风暴3》，勾起剧迷不少回忆，《溏3》距离《溏心风暴之家好月圆》10年之久，问两人可会有《溏心4》？是否又要隔10年后才会看到？李司棋不讳言：“其实《家好月圆》后，大家一直讲要再拍《溏心3》，但我反对，因为一部剧有口碑、受欢迎，不希望它被拍滥了，下一部再过10年啦！最好是10年8年后，但到时我们的年纪不晓得还能不能再演。”

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夏雨75岁、李司棋68岁，两人近年在荧幕上的作品不多，李司棋说工作上自由一些，心态也较宽松，有适合的电视剧她才接拍。而夏雨则转做幕后工作，“我喜欢工作，我不是个闲得下来的人，又不想退休，只是较少拍剧，自己找东西做。”李司棋指夏雨忙自己公司的东西都够忙了呢！