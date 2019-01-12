金马仑补选提名顺利‧彭亨总警长：办讲座先申请准证 彭亨州总警长拿督莫哈末查卡利亚指出，今天的金马仑国会选区补选提名顺利进行，期间并无发生不愉快事件。

莫哈末查卡利亚：没有发生不愉快事件。左是莫哈末尤斯里，右为拉威。（图：星洲日报）

（金马仑12日讯）彭亨州总警长拿督莫哈末查卡利亚指出，今天的金马仑国会选区补选提名顺利进行，期间并无发生不愉快事件。

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他说，提名过程皆依照选委会的指示进行，警方则在提名中心范围内维持秩序，确保该处道路的交通处于良好的状况。

“金马仑国会选区共分为两个县属，即位于金马仑州选区的丹那拉打县及日莱州选区的瓜拉立卑县，所以也涉及两地的警员执行任务。”

他今午在彭亨州副总警长拿督莫哈末尤斯里及补选秘书拉威的陪同下召开新闻发布会时说，警方在提名日共出动531名警官和警员、即日起至本月25日的竞选期出动765名警官和警员，而投票日当天出动1032名警官警员维持秩序。

他呼吁所有涉及的人士遵守选举法令的所有条规，同时希望大家能依照执法人员给予的指示行事，以确保这次的补选在完美和顺利的情况下进行。

“至于上阵竞选的候选人，警方希望他们在举办任何一场讲座之前，先向负责各区的警局申请准证。”

他希望今次补选不会出现任何投报，也会监督整个竞选过程，同时确保所有选民在投票日当天都能履行公民职责。警方也有足够的警力维持秩序，人民不用感到担忧。

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他也呼吁所有驾驶人士谨慎开车，因金马仑一带的道路会比较狭窄，缺乏宽阔的地方供大家停车，所以冀众人与警方合作，以避免交通阻塞的情况出现，而任何面对问题的民众皆可联系临近的警方。

询及金马仑区内是否有影响治安的“热点”区，莫哈末查卡利亚指出，警方确有发现1至2个热点，不过依据以往的经验，情况并未达到令人担忧的阶段，所以相信此次也不会发生任何骚扰事件。

他说，既然警方已经鉴定相关地区，接下来就会继续进行监督，以确保大家的安全。出席者有媒体室协调员莫哈末里扎尔。