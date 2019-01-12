英超·热刺碰红魔·波索面试之战 本轮英超联赛将上演托登罕热刺主场对垒“红魔”曼联的焦点战，而这一场强强对决被外界视为波切蒂诺与索尔斯克亚的“面试之战”。

波切蒂诺是曼联高层在挑选新一任主帅的头号候选，他若在本轮击败索尔斯克亚，在下赛季成为曼联主帅的几率将进一步提升。（图：法新社）

（伦敦12日综合电）本轮英超联赛将上演托登罕热刺主场对垒“红魔”曼联的焦点战，而这一场强强对决被外界视为波切蒂诺与索尔斯克亚的“面试之战”。

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曼联传奇vs曼联新目标

索尔斯克亚和波切蒂诺，前者是曼联队史传奇球星，受命于危难之间的救火主帅、另一位则是受到许多曼联名宿和球迷推崇的英超顶级名帅，也是曼联执行副主席伍德沃德心目中新一任正式主帅的头号候选。

虽然索帅只是暂代主帅，将在本赛季结束后重返挪威球队莫尔德执教，但他上任后率领曼联在5仗收获全胜，这让他赢得大部份曼联球迷的信赖。因此，索帅如今希望自己能在赛季结束后转正，他直言不讳表示：“今年5月，我不想离开曼联！”

周末，两名有可能在下赛季执教曼联的主帅将在温布利大球场过招，而曼联功勋主帅弗格森和伍德沃德将在现场观战，因此球迷开玩笑表示，索帅和波帅是在接受红魔两名大佬的直接面试。

若最终获胜的是波帅，那么他在伍德沃德心中的地位无疑将更加巩固，而若是索帅获胜，呼吁他转正的舆论声浪将达到一个高潮，因此伍德沃德就算是心仪波帅，也得顾忌到民意。

索帅邀弗格森激励红魔

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索尔斯克亚在曼联对垒托登罕热刺前邀请恩师弗格森前往卡灵顿训练基地发表演讲，以激励球员的斗志，而热刺主帅波切蒂诺在得知此事后表示，索帅做出了一个正确的决定。

曼联将在周末的联赛与热刺上演激战，而这是索帅成为暂代主帅以来真正的考验。为了激励球员们尽力争取胜利，索帅在周中邀请了曼联功勋主帅弗格森来到卡灵顿训练基地发表演讲激励球员。

弗格森在发表演讲时告诉球员，他们有能力让曼联再次变得伟大，这番话让球员们士气大增，他们皆想以最好的表现回报弗爵爷的支持和信任。

而波帅在得知其崇拜的人物弗格森特意前往卡灵顿训练基地发表激励演说后，他表示：“索尔斯克亚做出了明智的举动，我无法掩饰自己对弗格森的钦佩，他是我最崇拜的人物，他是足球史上最好的教练、是一本足球的百科全书。”

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前面5连胜算什么

索帅迎真正考验

不管怎样，相比起波帅，索帅的压力肯定更大，因他至少要保证不输球，才能看到转正的希望。

另外，对垒热刺也是索帅执教曼联以来的真正考验，他此前率队在5仗中打入16球、仅丢3球收获全胜，但对手皆是中下游球队，因此周末若能击败热刺，他就能很好的证明自己的执教能力。

索帅在谈到自己执教曼联以来的最大考验时说：“你总是需要适应任何对手，我们面对的是联赛最好的球队之一，必须清楚他们的优势。我崇尚攻势足球，进攻是我们的优势，我们需要攻击对手，但在对垒热刺时，我们可能不会获得像之前那么多的机会，所以必须把握好每一次机会。”

曼联必须限制凯恩空间

而在谈到与自己“抢饭碗”的波帅时，索帅给予对方高度评价，他说：“他将工作完成得非常出色，因此传闻（曼联有意挖角）是有理由的，毕竟他的成绩出色。”

热刺锋霸凯恩在过去8场联赛场场进球，如今出战21次打入14球，与阿申纳射脚奥巴梅扬并列射脚榜榜首，是曼联最大的威胁。索帅表示凯恩是世界上最好的中锋之一，因此曼联若想获胜，就必须守好凯恩，不能让他在比赛中有太多的空间。

孙兴慜近况火热迎红魔

另一位不得不提防的是热刺的孙兴慜，韩国天王在过去6次代表热刺出场的比赛中，贡献7球5助攻，平均40分钟就可制造一个进球，近况状态爆表。尽管亚洲杯已开打着，但他特地就是为了对决曼联而延迟回去会合国家队。

索尔斯克亚想要在本赛季结束后转正，就得击败“面试”竞争对手波切蒂诺。（图：美联社）

博格巴铁定复出

在索帅执教曼联后，一度在穆里尼奥执教时沦为替补的博格巴迎来大爆发，他在近4场联赛贡献4球3助攻。而在此前，博格巴不慎遭遇伤病，因此迟了两天才飞赴迪拜参加队内集训，但索帅日前表示他的伤势已复原，肯定将在本轮联赛上阵。

目前，曼联最大的问题是防线缺兵少将，拜利本轮将因红卡禁赛，斯莫林和罗霍则因伤缺阵，后者更是伤势严重到已返回阿根廷休养。在这样的情况下，曼联仅剩菲尔琼斯和林德洛夫中卫，面对热刺的犀利锋线将处于下风。

因此，预计曼联会摒弃防守打进攻，以最强的武器争取胜利。除了博格巴，曼联其余前场球员也表现亮眼，拉什福德近5仗打入3球、林加德贡献2球2助攻，而马夏尔和卢卡库则以8球并列队内进球最多的球员。

若索帅成功在本轮取胜，那他将追平曼联前主帅巴斯比的纪录，成为第2位执教曼联前5轮联赛皆成功取胜的主帅。

波帅难忘娃娃脸杀手经典进球

波帅在谈到对垒曼联时也向索帅送了高帽，他表示自己在1999年时为索帅在欧冠决赛助曼联绝杀拜而欢呼，他说：“当时我就在现场，索尔斯克亚的进球让人难以置信，我们当时都为他的进球欢呼。曼联如今的势头正劲，我认为他们周末将展现非常高的水平，比赛会非常艰难。”

相比起曼联，热刺的体能将处于下风，因他们在周中的英联赛杯半决赛首回合对垒同城死敌切尔西，最终以1比0险胜。波帅说：“曼联有更多的时间准备比赛，我们则参加了杯赛，球员的体能会处于劣势，但我们却很好的保持了状态，足以让我们在周末拿出最好的表现。”

一场谁都输不起的割喉战

目前，热刺在积分榜上落后榜首的利物浦6分，因此他们若想保住争冠希望，就必须在本轮尽力全取3分，不然输球就可能遭利物浦进一步抛离。

而曼联则落后第4名的切尔西6分，要在赛季结束时挤入前4，也必须在本轮拿下胜利。

曼联在本赛季首回合交锋对垒热刺时以0比3惨败，且过去6次客战热刺未能取胜，战绩是3平3负。而且，红魔在本赛季5次对垒前6球队也未能取胜，收获2平3负，在心理方面处于劣势。